Fiica lui Remus Pricopie, Maia, studii în SUA. Rectorul SNSPA, recomandare pentru cei care vor să se înscrie în program

Maia, fiica lui Remus Pricopie, a plecat în SUA acolo unde va studia pentru un an (clasa a XII-a).

"Maia, împreună cu alți 16 elevi de liceu din România, a plecat în această dimineață să studieze pentru un an (clasa a XII-a) în SUA.

Programul se numește FLEX (Future Leaders Exchange Program) și este unul dintre cele mai competitive programe educaționale din lume, cu o rată de succes de 2,6%, la care au acces elevii de liceu din Europa, Eurasia și Asia Centrală.

Anual, sunt selectați aproximativ 900 de elevi, dintr-un total de peste 35.000 de candidați, din 22 de țări participante la program. Finanțarea este asigurată integral de Guvernul Statelor Unite. Maia, să ai baftă în noul an școlar!

PS: Pentru cei interesați, competiția pentru anul școlar 2022-2023 a fost deja lansată", transmite Remus Pricopie printr-un mesaj publicat pe Facebook.

SNSPA, membră CIVICA

Din anul 2019, SNSPA este membră CIVICA – Universitatea Europeană de Științe Sociale, alianță universitară europeană care aduce împreună, într-un campus online, opt instituții de prestigiu în domeniul științelor sociale, umaniste, în managementul afacerilor și politicilor publice: Sciences Po (Franța), Bocconi University (Italia), Central European University (Ungaria), European University Institute (organizație interguvernamentală europeană), Hertie School (Germania), SNSPA (România), Stockholm School of Economics (Suedia) și London School of Economics and Political Science (Marea Britanie).

Studenții SNSPA pot, prin CIVICA, să beneficieze de experiențe europene de predare și cercetare, să urmeze cursuri cu certificare europeană (CIVICA) și să se bucure de toate facilitățile unui campus inter-universitar european. Apartenența SNSPA la consorțiul educațional CIVICA creează pentru studenții români mai multe oportunități de interacțiune și colaborare cu colegi din întreaga Europă. CIVICA înseamnă astăzi peste 50.000 de studenţi și 7.000 de cadre didactice, care interacționeză în 9 limbi de predare”, arată un comunicat SNSPA.