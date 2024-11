Fiica lui Mircea Geoană recunoaște public că s-a inspirat din discursul nepoatei lui Donald Trump

Fiica lui Mircea Geoană, Ana Geoană a recunoscut public în cadrul unei dezbateri de la Antena 3 CNN că s-a inspirat din discursul nepoatei lui Donald Trump. Reacția ei vine după ce la precedenta dezbatere care l-a avut în prim-plan pe candidatul independent la prezidențiale ea a ținut un discurs în legătură cu care jurnaliștii au demonstrat ulterior că era practic identic cu discursul lui Kai Trump, nepoata lui Donald Trump, de la Convenția Națională a Partidului Republican din SUA, discurs ținut pe 17 iulie anul acesta.

Ana Geoană: Poate m-am inspirat puțin prea mult din acel discurs

"Poate m-am inspirat puțin prea mult din acel discurs, dar ce am spus rămâne valabil și o spun din toată inima. Și voi zice câteva vorbe din propriile cuvinte de data asta. Tatăl meu este cel mai determinat om pe care îl cunosc, este cel mai harnic și este cel mai onest. Aceste lucruri le-am văzut în viața lui personală, dar vreau să spun că l-am văzut foarte bine și în viața lui profesională.

Toate aceste caracteristici sunt contagioase. Toată lumea din jurul lui are aceste valori și se înconjoară doar cu oameni de acest fel. Și ai spus la început că bătălia este între ei pentru țara noastră și aș vrea să spun că tata este de fapt singurul care luptă pentru țara noastră și nu pentru el sau pentru alții. Tata, îți mulțumesc pentru tot ce faci, ești chiar un erou", a spus Ana Geoană, la dezbaterea Antena 3 CNN.

Pasajele copiate de Ana Geoană de la nepoata lui Trump

Jurnalistul Patrick André de Hillerin a fost cel care arătat că discursul Anei Geoană a fost inspirat din cel al nepoatei lui Donald Trump.

"Eu aș vrea să vă vorbesc despre o parte din tata pe care voi nu o vedeți. Pentru mine tata este un tată, nu un politician și nici omul care a obținut cea mai funcție de vreun român vreodată în istoria țării noastre" – Ana Geoană, 29 octombrie 2024."

Hi, everyone. My name is Kai Madison Trump. I am the granddaughter of Donald Trump. I’m speaking today to share the side of my grandpa that people don’t often see. To me, he’s just a normal grandpa".

("Salutare tuturor. Numele meu este Kai Madison Trump. Sunt nepoata lui Donald Trump. Vă vorbesc astăzi pentru a vă împărtăși o parte a bunicului meu pe care oamenii nu o văd. Pentru mine, el este un bunic obișnuit." - Kai Trump, 17 iulie 2024.

"[...] când părea relativ surprins că mă descurcam chiar bine trebuia să îi amintesc că, totuși, sunt fiica lui Mircea Geoană" – Ana Geoană, 29 octombrie 2024.

"And he is always surprised that I don’t let him get to me, but I have to remind him I’m a Trump too". ("Și este mereu surprins că nu îl las [să intre în mintea mea], dar trebuie să- reamintesc faptul că și eu sunt o Trump") - Kai Trump, 17 iulie 2024.

"În ultimii ani, în timpul mandatului său la NATO, când s-a suprapus chiar cu un moment cam tulbure din istorie, tata nu uita niciodată să mă sune zilnic și să mă întrebe: 'Dar, tu ce faci? Cum ești?'. Tata este omul care mă susține zilnic, mă încurajează să îmi urmez visurile oricât de departe m-ar duce ele de el și mă împinge să devin cea mai bună versiune care pot fi." - Ana Geoană, 29 octombrie 2024.

"Even when he is going through all these court cases, he always asks me how I’m doing. He always encourages me to push myself to be the most successful person I can be". ("Chiar și când trece prin toate aceste acuzații la tribunal, întotdeauna mă întreabă cum o ami duc. Mă încurajează mereu să-mi depășesc limitele și să fiu cea mai de succes persoană care pot fi") - Kai Trump, 17 iulie 2024."

[...] mulți au încercat să îl dărâme pe tata, însă azi astăzi este în picioare și mai puternic ca niciodată" - Ana Geoană, 29 octombrie 2024.

"A lot of people have put my grandpa through hell and he’s still standing". ("O mulțime de oameni ia-u făcut viața un iad bunicului meu iar ele încă stă în picioare") - Kai Trump, 17 iulie 2024.

"[...] va lupta fără încetare și cu tot ce are să pună această țară acolo unde are potențialul să fie, apreciată și recunoscută la nivel mondial” - Ana Geoană, 29 octombrie 2024.

"He truly wants the best for this country, and he will fight every single day to make America great again". ("El vrea cu adevărat tot ce este mai bun pentru această țară și va lupta fără încetare să facă America măreață din nou") - Kai Trump, 17 iulie 2024.

"Tata, ești o inspirație și te iubesc!" - Ana Geoană, 29 octombrie 2024.

"Grandpa, you are such an inspiration and I love you". ("Bunicule, ești așa o inspirație și te iubesc") - Kai Trump, 17 iulie 2024.

