Fiica lui Emil Boc dă lecții de drept pe TikTok. Are 190.000 de urmăritori

Fiica primarului Emil Boc, Cezara, este absolventă a Facultății de Drept și are mii de urmăritori pe rețelele de socializare, unde dă lecții de drept.

Cezara Boc a strâns mii de urmăritori pe rețelele de socializare, unde le oferă celor care o urmăresc lecții practice de drept, scrie stiridecluj.ro. Aceasta a început să posteze în vara anului trecut, 2020, iar succesul a fost aproape imediat. Temele abordate de aceasta îi privesc în general pe tineri și elevi - falsul în înscrisuri când falsifică semnătura părinților, ce pățesc profesorii care își amenință elevii sau care sunt pedepsele pentru tutorii sau părinții care îi tratează rău copiii minori.

„A fost foarte întâmplător. Stăteam într-o noapte și repetam materia pentru penal special, era 4 -5 dimineața. Am închis cărțile și am zis să fac un video pentru mine, nu să-l postez. Mi-a plăcut cum a ieșit și l-am pus, am zis că văd doi, trei prieteni. Dimineața avea 100.000 de vizualizări. Nu plănuiam să postez. Mi-a dat follow foarte multă lume, chiar și Irina Rimes, ceea ce m-a motivat foarte tare”, a spus Cezara pentru clujust.ro.

Cezara spune că și tatălui ei, actualul primar al Clujului, i-au plăcut filmulețele postate de ea.