Festivalul Piratilor, cel mai important festival din Delta Dunarii, la Sulina

Festivalul, care are loc la Sulina intre 15 – 18 mai, aduce pe scena artisti precum Gipsy Kings, Loredana, Lupii lui Calancea, Mahala Rai Banda, Vita de Vie, Mihai Margineanu, ZMEI3, Jurjak, Corina Sirghi & Toma Dimitriu Group, Cargo, Proconsul, White Mahala si Ana Coman.

Sectii de votare in Sulina: Duminica, 18 mai, festivalierii sunt asteptati la vot la sectiile de votare de la Liceul Teoretic „Jean Bart”, din Sulina, aflat in apropierea zonei de festival.

Sulina, 14 mai 2025 – Festivalul Piratilor, cel mai important festival din Delta Dunarii, incepe joi, 15 mai, la Sulina. Ajuns la editia a 8-a, festivalul se va intinde pe parcursul a 4 zile. Pe langa spectacolele romantice sau pline de energie si atmosfera cu parfum de Dunare, festivalul va cuprinde si un parastas – dansant in toata regula, ce va avea loc pe 17 mai in cimitirul din Sulina, in memoria lui Gheorghios Kontoguris, singurul pirat cunoscut din Romania.

Duminica, 18 mai, festivalierii sunt asteptati la vot la sectiile de votare amenajate la Liceul Teoretic „Jean Bart”, din Sulina, aflat in apropierea zonei de festival.

„Suntem incantati sa vedem cum aceasta editie a Festivalului Piratilor devine nu doar un regal muzical, ci si o celebrare autentica a traditiilor si istoriei locale. Asteptam cu nerabdare sa intalnim publicul entuziast si sa impartasim impreuna momente speciale care contribuie la pastrarea si promovarea identitatii culturale a Deltei Dunarii. Am tinut cont de toate gusturile si preferintele publicului nostru, iar anul acesta ne-am asigurat inclusiv ca participantii vor putea vota, duminica, in sectiile de votare amenajate la Liceul Teoretic Jean Bart din Sulina” a declarat Gelu Tusu, organizator al Festivalului Piratilor.

Timp de 4 zile, participantii se vor bucura de show-uri muzicale sustinute de artisti precum Gipsy Kings, Loredana, Lupii lui Calancea, Mahala Rai Banda, Vita de Vie, Mihai Margineanu, ZMEI3, Jurjak, Corina Sirghi & Toma Dimitriu Group, Cargo, Proconsul, White Mahala si Ana Coman. In plus, organizatorii au pregatit petreceri cu gratare si preparate traditionale pe ritmuri de rock, folk sau blues, dar si de multe alte surprize. Festivalul aduce un tribut traditiilor locale, cat si omagierii celor care au contribuit la conturarea identitatii culturale a orasului.

Biletele la Festivalul Piratilor 2025 se pot in continuare achizitiona atat online, de pe platforma LiveTickets, cat si direct de la locatia festivalului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News