Festivalul luminilor a lăsat o întreagă capitală fără soare: Beznă, ceață și un aer toxic care îmbolnăvește oamenii

Locuitorii din New Delhi s-au trezit miercuri într-o ceață groasă și sufocantă, respirând cel mai contaminat aer de pe planetă în rândul marilor orașe, la doar o zi după celebrarea festivalului luminilor, Diwali, relatează CNN. Aproximativ 20 de milioane de oameni au fost expuși unui nivel alarmant de poluare.

Datele furnizate de platforma elvețiană IQAir arată că nivelul particulelor fine PM2.5 depășea de peste 40 de ori limita anuală recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Deși smogul este un fenomen aproape permanent în capitala Indiei, lunile de iarnă sunt cele mai critice. Arderea resturilor vegetale de către milioane de fermieri din statele vecine încarcă aerul deja poluat al orașului.

Agravată de artificiile și petardele folosite de Diwali, atmosfera a devenit de-a dreptul irespirabilă. Exploziile colorate lasă în urmă oxizi de azot și sulf, dar și metale grele, care se adaugă unui aer deja toxic. În încercarea de a limita efectele, autoritățile au interzis complet petardele în 2020. Totuși, anul acesta, Curtea Supremă a permis utilizarea petardelor „verzi”, considerate mai puțin poluante, și doar într-un interval orar restrâns. În realitate, restricțiile nu au fost respectate, susțin localnicii.

"De la an la an, lucrurile devin tot mai rele"

„De la an la an, lucrurile devin tot mai rele”, spune Anushka Singh, 30 de ani. Ea povestește că preferă să rămână acasă în timpul festivalului, alături de câinele ei, din cauza zgomotului constant. „Să trăiești în Delhi e o corvoadă… Mi-aș dori ca, după atâtea decenii de date și avertismente, să avem măcar reguli mai stricte, care să fie și respectate”, mărturisește ea.

Un alt locuitor, Chandra Tandon, în vârstă de 52 de ani, recunoaște că petardele fac parte din sărbătoare „o dată pe an”, însă acceptă că situația scapă de sub control. „Am respirat acel fum tot timpul și, sigur, nu e sănătos”, spune ea. „Ar fi mai bine să-i lăsăm doar pe copii să se bucure de petarde… Oricine trăiește aici de suficient timp știe cât de rău devine aerul în fiecare an. Adulții ar trebui măcar să-și facă partea.”

Miercuri, trei orașe indiene, între care New Delhi, se aflau în topul celor mai poluate orașe din lume

Autoritățile din capitală au testat, de-a lungul anilor, numeroase soluții: udarea străzilor, alternarea traficului auto în funcție de numerele de înmatriculare sau instalarea unor „turnuri anti-smog” în valoare de milioane de dolari. Însă toate acestea au avut un impact redus. Specialiștii pun eșecul pe seama lipsei unui control riguros al regulilor și a cooperării slabe între instituții. În plus, presiunea de a susține creșterea economică a Indiei și de a furniza energie pentru peste 1,4 miliarde de oameni complică intervențiile pe termen lung.

Miercuri, trei orașe indiene, între care New Delhi, Kolkata (locul 4) și Mumbai (locul 10), se aflau în topul celor mai poluate orașe din lume, potrivit IQAir. În ciuda semnalelor de alarmă trase de medici și climatologi, măsurile eficiente întârzie, iar cetățenii continuă să suporte consecințele direct asupra sănătății lor, conform CNN.