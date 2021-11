FCSB are un nou antrenor după ce Edi Iordănescu a plecat. Becali: A semnat, mâine e la antrenament. Nu e Dică

Alesul este Toni Petrea, antrenor care a mai avut un mandat pe banca FCSB-ului.

"Am semnat contractul. Mâine e la antrenament. Nu e Dică pentru că e Toni Petrea. N-am vorbit nimic cu Dică, nici nu știu", a spus patronul FCSB, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.

Ce declara Toni Petrea recent despre perioada de la FCSB

”Amintiri plăcute, am avut contract un an după care am zis că e moment să mă opresc. A fost o dezamăgire pentru mine că nu am luat titlul, mai ales că am condus aproape un sezon clasamentul Ligii 1.

Am stat și am analizat ce s-a întâmplat. Au fost și motive subiective și obiective, dar s-au întâmplat multe în play-off. Cu accidentările, multe dintre ele care nu știu de unde au venit, s-au accidentat jucătorii între ei, a fost și puțină neșansă.

Nu am știut, poate, să gestionăm anumite momente din play-off, jucătorii s-au speriat de ce puteau realiza, a fost și acel gol primit în ultimul minut cu CFR Cluj, acasă, când ne-au egalat. Dacă am fi câștigat, lucrurile o luau pe făgașul pe care ni-l doream noi.

A fost un moment foarte important, cel puțin psihologic. Așa l-am perceput eu. O victorie în acel meci ne-ar fi dat mult mai mult aplomb. Moment foarte, foarte important. Probabil că apoi am fi câștigat mai multe meciuri.

Coman, accidentare foarte lungă, au mai fost Miron, Olaru, Panțâru, dar și cei de la echipa a doua, care au suplinit absența lor, dar nu am avut ce face

Am avut posibilitatea să continui, pe un an, mi s-a propus prelungirea, dar am considerat că este mai bine pentru toți să nu continui. Nu iau decizii la nervi, supărare, nu-mi fac procese de conștiință.

Probabil că evoluția echipei a fost destul de bună sezonul trecut și de aceea mi s-a propus să continui, dar faptul că nu am câștigat titlul pentru mine a contat”, a declarat Toni Petrea, pentru Digi Sport.

Edi Iordănescu a plecat de la FCSB duminică

'#oficial

Mulțumim, Edward Iordănescu!

FCSB anunță că a ajuns la un acord cu Edward Iordănescu pentru încetarea contractului, fără pretenții financiare din partea niciuneia dintre părți.

Echipa noastră a obținut, cu tehnicianul în vârstă de 43 de ani pe bancă, un număr de șapte victorii, două rezultate de egalitate și o înfrângere în Liga 1, precum și calificarea în optimile de finală ale Cupei României.

Clubul nostru îi mulțumește pentru implicarea și efortul depus în conducerea echipei și îi dorește mult succes în continuare!', scrie FCSB, pe pagina oficală de Facebook a clubului finanțat de Gheorghe Becali.