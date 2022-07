FC Barcelona "este singurul club din lume care nu are bani dar poate cumpăra orice jucător", a declarat antrenorul lui Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, după ce gruparea spaniolă, ce are mari datorii, l-a transferat de la bavarezi pe fotbalistul Robert Lewandowski, scrie AFP.

"Au cumpărat mulţi jucători, eu nu ştiu cum: este singurul club din lume care nu are bani dar poate cumpăra orice jucător, pentru mine asta e o nebunie", şi-a exprimat Nagelsmann uimirea într-o conferinţă de presă la Washington, unde Bayern este în turneu.



"Ei găsesc soluţii. Eu nu ştiu cum, însă da, au o echipă mai bună decât în sezonul trecut", a adăugat antrenorul de 34 de ani.



După un conflict de mai multe săptămâni între Lewandowski şi şefii lui Bayern, campioana Germaniei a acceptat în cele din urmă să-l vândă pe atacantul polonez Barcei pentru 45 de milioane de euro, plus 5 milioane de euro bonusuri. Lewandowski mai avea un an de contract cu Bayern, pentru care marca mai mult de 50 de goluri pe sezon.



"A fost o afacere bună pentru Bayern. E greu, a dat multe goluri şi a fost una din marile vedete ale lui Bayern, însă ar fi plecat oricum, dacă nu în acest sezon, în cel următor, aşa că am fi avut provocarea un an mai târziu, iar de aceea acordul nu e atât de rău pentru Bayern", a spus Nagelsmann.



Înainte de "Lewi", Barca a fost foarte activ în actualul mercato, întărindu-se cu extrema braziliană Raphinha, pentru care a plătit 60 de milioane de euro, cu fundaşul danez Andreas Christensen şi mijlocaşul ivorian Franck Kessie, liberi de contract. De asemenea, clubul i-a prelungit înţelegerea extremei franceze Ousmane Dembele, care va avea un salariu mai mic, potrivit presei spaniole.



Nu este prima dată când oficialii clubului din Munchen, care se mândresc cu menţinerea unor finanţe sănătoase în ciuda impactului pandemiei de Covid, au criticat clubul catalan.



La sfârşitul lunii iunie, când Barca era deja interesată de Lewandowski, fostul preşedinte Uli Hoeness a fost sarcastic: "Se pare că sunt artişti ai finanţelor, care, în ciuda datoriilor grele, că găsesc mereu o bancă care să le dea bani pentru a face astfel de oferte".



În martie 2021, clubul catalan era "într-o situaţie de faliment contabil", cu o datorie abisală, probleme de cash-flow şi o masă salarială uriaşă, potrivit fostului director general al Barcei, Ferran Reverter.



De atunci, Barca a luat măsuri care i-au permis să fie unul dintre protagoniştii perioadei de transferuri din această vară.

Transferul verii în fotbal s-a decis în miez de noapte. Lewandowski pleacă de la Bayern Munchen și semnează cu Barcelona pe o sumă importantă.

Jurnalistul Fabrizio Romano, expertul perioadei de mercato, a anunțat că cel mai bun fotbalist din 2021 va evolua pentru Barcelona începând din această vară, potrivit celor de la Prosport.

Chiar dacă mai avea contract cu Bayern Munchen încă un sezon, Robert Lewandowski nu își va duce până la final înțelegerea cu formația din Bundesliga.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Bayern și Barcelona au ajuns la un acord în mierz de noapte pentru transferul legendarului Robert Lewandowski.

Formația de pe Camp Nou va mai plăti încă cinci milioane de euro în cazul în care Lewandowski o va ajuta să își îndeplinească mai multe obiective.

Barcelona a vândut o parte din drepturile sale de televiziune pentru peste 200 de milioane de euro pentru a-şi ajuta finanţele, a anunţat joi clubul.

Clubul catalan a precizat că firma de investiţii Sixth Street va investi 207,5 milioane de euro în schimbul a 10% din drepturile TV ale clubului din campionatul spaniol pentru următorii 25 de ani, notează AP.

Barcelona a calificat acordul drept "un pas important în îmbunătăţirea resurselor financiare şi a poziţionării competitive a clubului".

Clubul a precizat că tranzacţia permite Barcelonei să genereze câştiguri totale de capital de 267 milioane de euro pentru sezonul actual. "Activăm pârghiile economice şi executăm strategia noastră răbdătoare, sustenabilă şi eficientă pentru a consolida poziţia financiară a clubului", a declarat preşedintele clubului, Joan Laporta.

"Sixth Street este un susţinător dovedit al fotbalului, un investitor cu experienţă în domeniul sportului şi al mass-media la nivel mondial şi un partener care va contribui cu cunoştinţe şi resurse semnificative, permiţându-ne în acelaşi timp să ne gestionăm independent operaţiunile" a adăugat Laporta.

Barcelona începe să-şi revină din punct de vedere financiar după problemele care au dus la plecarea starului Lionel Messi anul trecut.

