FACTURĂ la CURENT electric de peste 23.000 de lei, primită de un prahovean după ce și-a pus contor nou

Un bărbat din Sinaia are de plătit peste 23.000 de lei pentru electricitate, transmite Realitatea Plus. Este vorba despre o vilă cu 10 camere pe care o deține prahoveanul. Proprietarul susține că în imobil sunt montate becuri economice, iar în incintă nu se folosesc utilaje industriale sau alte echipamente mari consumatoare de electricitate. Perioada de facturare este 9 mai - 19 septembrie 2021. Administratorul spune că în mod normal factura de curent era undeva la 1.000 de lei pe lună. Problema pare să fi apărut în luna mai, atunci când a fost schimbat contorul electric.

Aparatul ar fi început să măsoare consumul de energie electrică de la 0, iar în luna octombrie indica un consum de aproximativ 6.000 de KW. Pentru acest consum factura nu ar fi trebuit să depășească 7.000 de lei, susține proprietarul imobilului. Totuși, pe factură apare un consum activ pentru perioada menționată de peste 33.000 de KW și nimeni nu poate explica de unde a apărut această diferență uriașă. reprezentanții Electrica au precizat că situația trebuie analizată în detaliu pentru a se stabili dacă este vorba despre o eroare a operatorului sau chiar atât are de plată bărbatul.

Factură de peste 42.000 de lei, primită de o pensionară. Mircea Coșea: O criză de supraviețuire

În luna septembrie, o pensionară de 78 de ani, din Brașov, a avut parte de șocul vieții în momentul în care și-a citit factura la electricitate. Femeia a aflat că are de plătit 42.000 de lei, asta deși locuiește mai puțin de 6 luni pe an, în țară, la adresa respectivă.

Femeia spune că este terorizată de gândul că va trebui să plătească întreaga sumă. Apartamentul ei are doar două camere, iar singurii consumatori sunt 4 becuri, un frigider și o mașină de spălat. În plus, 6 luni pe an locuiește în străinătate, iar în România stă mai mult pe la fiica ei. Acesta este doar un exemplu. Și alți români au mărturisit în ultima vreme că s-au trezit cu facturi uriașe la curent electric și gaze.

"Această criză energetică pe care noi o suportăm acum va degenera într-o criză economică. Va fi o criză de supraviețuire..Populația României va fi supusă în maxim o lună jumătate, două, odată cu începerea iernii, într-o situație asemănătoare cu o criză de supraviețuire.", a declarat atunci profesorul Mircea Coșea.