FACIAS dă în judecată Primăria Capitalei pentru privarea bucureștenilor de serviciile de apă caldă și căldură

Le vor lua 80 de ani să schimbe conductele de căldură din București. Promisiunile din campania electorală au fost doar minciuni.



Din acest motiv, FACIAS a solicitat Primăriei Capitalei și Companiei Municipale Termoenergetica să comunice stadiul în care se află activitatea de înlocuire a conductelor de apă caldă și căldură, dar și să explice cum și când bucureștenii vor avea aceste servicii la standardele promise în campania electorală.



Funcționarea defectuoasă a sistemului de termoficare, avariile numeroase și dese, precum și pierderile uriașe aduc prejudicii cetățenilor și le încalcă acestora drepturile.

Pierderile din sistemul de termoficare însumează anual sute de milioane de lei, bani pe care tot contribuabilii îi plătesc, indirect.



Termenul de schimbare al tuturor țevilor depășește media de viață din România



Răspunsul Termoenergetica la solicitarea FACIAS arată că, situația sistemului de termoficare este una mult sub standarde, iar calitatea serviciilor lasă de dorit. Compania municipală recunoaște că până în prezent a realizat lucrări de înlocuire a conductelor de termoficare pe distanțe puțin peste 100 de km, în condițiile în care rețeaua totală, primară și secundară, are aproape 4000 de km. Un calcul matematic simplu arată că, în ritmul actual, în medie de 50 de kilometri pe an, întregul sistem ar fi înlocuit în nu mai puțin de 80 de ani, în condițiile în care media de viață în România este de 75 de ani. Acest termen, de-a dreptul ridicol, îi îndreptățește pe cetățeni, dar și pe societatea civilă să tragă un semnal de alarmă pentru ca modul de lucru să se schimbe de urgență.



FACIAS reamintește faptul că buna funcționare a sistemului de termoficare a fost una dintre principalele promisiuni ale actualei administrații a Capitalei. De asemenea, FACIAS va întreprinde toate demersurile legale posibile pentru a se asigura că drepturile și interesele cetățenilor sunt respectate.



Bucureștenii care au suferit sau suferă de lipsa căldurii și a apei calde se pot alătura demersului FACIAS prin sesizarea situației la adresa de email: [email protected]

