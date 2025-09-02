Magistrala de metrou Pipera se extinde. Apar două noi stații

Data actualizării: | Data publicării:

Magistrala de metrou Pipera va fi prelungită spre Petricani cu două stații noi.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat marți o extindere a Magistralei 2 de metrou din București. Tronsonul Pipera–Petricani va primi două noi stații, printr-un proiect pus deja pe hârtie și agreat între minister, Metrorex și Primăria Sectorului 2.

“Am semnat astăzi, alături de Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 și Mariana Miclăuș, director general Metrorex, protocolul de colaborare dintre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Primăria Sectorului 2 și Metrorex pentru extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera-Petricani”, a anunțat ministrul Șerban într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Investiție estimată la circa 120 de milioane de euro

Proiectul prevede adăugarea a 1,6 km de cale dublă și construirea a două stații noi, investiție estimată la circa 120 de milioane de euro (fără TVA). Conform ministrului, lucrarea face parte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București–Ilfov și este eligibilă pentru finanțare europeană prin Programul Transport 2021–2027.

„Se asigură, astfel, o legătură intermodală cu mijloace de transport de suprafață și reprezintă un angajament ferm al meu față de viitorul mobilității urbane din București”, a spus Ciprian Șerban.

Extinderea urmărește să conecteze mai bine zona Pipera a restul rețelei de transport public

Extinderea urmărește să conecteze mai bine zona Pipera - un pol important de dezvoltare urbană și economică - la restul rețelei de transport public, reducând dependența de traficul rutier și facilitând transferurile între metrou și transportul de suprafață. Proiectul va intra în circuitul de finanțare europeană și urmează să fie pregătite documentațiile tehnice și administrative necesare pentru demararea lucrărilor, potrivit Agerpres.

„Extinderea Magistralei 2 răspunde nevoilor zonei Pipera, un pol major de dezvoltare urbană și economică. Este un pas concret spre un transport public modern, sigur și sustenabil, care va crește calitatea vieții bucureștenilor”, a mai spus ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban.

