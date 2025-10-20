Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești: Un bărbat a fost rănit

O explozie care nu a fost urmată de incendiu s-a produs, luni, la rafinăria Lukoil din Ploiești, un bărbat fiind rănit.

„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe str. Mihai Bravu, municipiul Ploiești. (...) Domeniul de activitate al operatorului economic este producția și distribuția de produse petroliere”, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Bărbat rănit grav, cu multiple traumatisme, după explozie

Potrivit sursei citate, un bărbat de 57 de ani a fost rănit, el suferind un traumatism cranio-facial și un traumatism la nivelul piciorului stâng. El a fost preluat în stare de conștiență și transportat la UPU Ploiești.

Rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești a fost integral timp de 45 de zile pentru revizie capitală, lucrările vizând atât instalațiile tehnologice, cât și unitățile auxiliare.

Potrivit unui comunicat al rafinăriei, revizia capitală planificată se derulează în perioada 17 octombrie - 30 noiembrie, notează Agerpres.