€ 5.0890
|
$ 4.3632
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 15:53 20 Oct 2025 | Data publicării: 15:13 20 Oct 2025

Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești: Un bărbat a fost rănit
Autor: Iulia Horovei

agerpres_10654241
 

Un bărbat a fost rănit în urma unei explozii produse luni, la rafinăria Lukoil din Ploiești.

O explozie care nu a fost urmată de incendiu s-a produs, luni, la rafinăria Lukoil din Ploiești, un bărbat fiind rănit.

„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe str. Mihai Bravu, municipiul Ploiești. (...) Domeniul de activitate al operatorului economic este producția și distribuția de produse petroliere”, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Bărbat rănit grav, cu multiple traumatisme, după explozie

Potrivit sursei citate, un bărbat de 57 de ani a fost rănit, el suferind un traumatism cranio-facial și un traumatism la nivelul piciorului stâng. El a fost preluat în stare de conștiență și transportat la UPU Ploiești.

Rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești a fost integral timp de 45 de zile pentru revizie capitală, lucrările vizând atât instalațiile tehnologice, cât și unitățile auxiliare.

Potrivit unui comunicat al rafinăriei, revizia capitală planificată se derulează în perioada 17 octombrie - 30 noiembrie, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

explozie rafinarie ploiesti
explozie rafinarie lukoil
explozie ploiesti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Închirierea de trotinete electrice interzisă în Praga din cauza "haosului" de pe trotuare
Publicat acum 19 minute
Grindeanu propune data alegerilor pentru Primăria București
Publicat acum 39 minute
Contul George de la BCR – contul bancar 100% online, simplu, rapid și fără comisioane
Publicat acum 41 minute
Grindeanu, decizie după anunțul CCR privind pensiile magistraților. Ce spune despre demisia lui Bolojan
Publicat acum 50 minute
Ce se întâmplă de fapt în corpul tău când iei suplimente pentru somn? Experții demontează miturile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Oct 2025
Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"
Publicat acum 20 ore si 16 minute
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 18 Oct 2025
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat acum 4 ore si 59 minute
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 18 Oct 2025
Regele Charles face un pas istoric. Nu s-a mai întâmplat de 500 de ani
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close