Explozie în Bacău, la Letea Veche. Ministerul Sănătății: 3 adulți și un copil, cu arsuri grave

Ministerul Sănătății vine cu precizări, după explozia din localitatea băcăuană Letea Veche.

Ministerul Sănătății anunță că, în urma unei explozii în localitatea băcăuană Letea Veche, trei adulți și un copil au suferit arsuri grave și au fost transportate la spital.

„Acum aproximativ o oră a avut loc o explozie în județul Bacău, localitatea Letea Veche.

În urma incidentului, evaluările de la fata locului au identificat o pacientă minoră cu arsuri de aproximativ 40% suprafață corporală, care va fi transferată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” cu elicopterul SMURD.

Au am fost identificai trei adulți cu arsuri cuprinse între 50-70% suprafață corporală, care vor fi redirecționați în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

În paralel Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate.

Situația este în dinamică, revenim cu detalii“, a transmis Ministerul Sănătății, miercuri după-amiază.

