Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 13:19 17 Oct 2025 | Data publicării: 13:16 17 Oct 2025

Explozie bloc Sector 5. Distrigaz: Sigiliul pus la robinet era rupt
Autor: Anca Murgoci

explozie sector 5 EXPLOZIE_RAHOVA_06_INQUAM_Photos_Tudor_Pana Inquam Photos / Tudor Pana
 

Echipele de intervenție ale Distrigaz Sud au sistat, joi, alimentarea cu gaze a blocului din Rahova unde a avut loc explozia.

Echipele de intervenție ale Distrigaz Sud au sistat, joi, alimentarea cu gaze a blocului din Rahova unde a avut loc explozia, iar robinetul de branșament a fost sigilat, însă, vineri dimineața, în urma unei noi sesizări privind miros de gaze, au constatat că sigiliul fusese rupt, informează compania printr-un comunicat.

„În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătorare deflagrației din strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București, aducem următoarele precizări: în data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus.

Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare. În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil.

Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, explică reprezentanții companiei.

Potrivit sursei citate, echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU.

O explozie puternică s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei, fără a fi urmată de incendiu, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), care a activat Planul roșu de intervenție.

„S-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov”, a arătat sursa citată.

VEZI ȘI: Tăcerea care transformă blocurile în bombe cu ceas. Cazul lui Aurel „Te dezmembrez dacă mai suni la gaze!”

