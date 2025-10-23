Explozie bloc Rahova: Prefectul Capitalei și Poliția, declarații contradictorii despre posibila cauză a deflagrației

Prefectul Capitalei a declarat că, deocamdată, ipoteza potrivit căreia explozia din blocul din Rahova ar fi fost provocată de o fisură la o conductă de gaze „este posibil să nu fie adevărată”. El a susținut că a contactat INSEMEX, institutul național care realizează expertiza tehnică în cazul exploziei, iar reprezentanții acestuia ar fi declarat că nu există încă un raport preliminar care să confirme această ipoteză.

„Punctual, nu există acest raport. Am văzut și eu știrile de ieri. În momentul următor am sunat la INSEMEX să mă interesez de acest raport. Mi-au confirmat că nu există acest raport. Deci nu știu de unde a plecat această teorie. Din păcate, nu există acest raport. Informațiile, este posibil în acest moment, să nu fie adevărate. Înțeleg că vizual, cel puțin, au fost observate niște crăpături în țeava respectivă, e posibil. Nu neg acest lucru, dar în momentul de față nu avem aceste informații sigure. Anchetatorii abia au preluat probele de la fața locului. Ancheta continuă”, a declarat joi, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, la Digi24.

Ipoteza principală a anchetei, potrivit DIC

Totuși, declarația vine să contrazică informațiile confirmate de directorul Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Română, chestorul Cristian Gheorghe, de miercuri, 22 octombrie, privind detaliile obținute, pe surse, de jurnaliști. Acesta a subliniat că principala ipoteză luată acum în calcul de anchetatori privind cauza producerii exploziei este o fisură care ar fi apărut la o conductă de gaze.

Chestorul de poliție a transmis că s-au găsit o bucată de țeavă fisurată și un cablu electric, care vor fi expertizate de către specialiștii de la INSEMEX Petroșani.

Directorul Direcției de Investigații Criminale: Practic noi acum am găsit locul pe unde au ieșit gazele

„Acea bucată de țeavă, precum și cablul electric din proximitate acesteia servesc, fără doar și poate, la concluziile expertizei. La momentul de față, lucrurile astea ne creează nouă niște premise, ne dau niște indicii, dar nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. Este ipoteza principală, fără doar și poate”, a spus el.

Cristian Gheorghe a mai spus că „dinamica exploziei înseamnă să stabilim traseul care a generat fluxul de gaze, pe unde s-au ridicat ele, unde s-a făcut acumularea respectivă și ce a declanșat acumularea respectivă. Revenind la țeavă și cablul de energie, sunt ridicate tronsoanele din pământ, pe care le-am avut acolo. Asta ne va spune INSEMEX-ul (dacă a existat un scurtcircuit care a fisurat țeava de gaze - n.r.), pentru că noi nu suntem specialiști să ne putem da seama dacă scurtul respectiv făcut la cablu ar putea să genereze o chestie de acest gen sau dacă pe cablul respectiv a fost un scurt. Este foarte adevărat că, în ziua de dinaintea exploziei, cei de la energie, societatea care distribuie energie.... au avut un deranjament acolo în zonă. (...) Dinamica exploziei presupune mai multe detalii. Practic noi acum am găsit locul pe unde au ieșit gazele. Cum au ajuns ele sus, asta cercetăm acum”, a explicat el, subliniind că, în momentul exploziei, blocul nu mai era alimentat cu gaze.

Cercetarea la fața locului va mai dura probabil o săptămână sau două, potrivit acestuia. El a dat asigurări că, până la acest moment, nu sunt indicii că ar fi fost folosite substanțe explozive sau că ar fi vorba de o mână criminală, potrivit Agerpres.

Amintim că deflagrația din Sectorul 5 al Capitalei a dus la decesul a trei femei și la rănirea altor 15 persoane.