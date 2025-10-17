€ 5.0889
Data publicării: 17:46 17 Oct 2025

BREAKING NEWS Explozie bloc Rahova. Ajutor financiar de aproape 3 milioane de lei de la PMB pentru victime
Autor: Roxana Neagu

Primăria Capitalei a alocat un ajutor financiar de urgență pentru persoanele afectate de explozia din Rahova.

”2,9 milioane de lei ajutor financiar pentru persoanele afectate de explozia din Calea Rahovei nr. 317

Primarul General al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, a convocat astăzi, 17 octombrie 2025, o ședință de îndată a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), în cadrul căreia au fost supuse aprobării două proiecte de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor și familiilor din imobilul situat pe Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma exploziei produse în dimineața aceleiași zile.

În urma dezbaterilor, consilierii generali au aprobat în unanimitate alocarea sumei de 2.900.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția CGMB, constituit în bugetul Municipiului București pentru anul 2025.

Suma va fi utilizată pentru cazare temporară la hoteluri, ulterior pentru plata chiriilor pe o perioadă nedeterminată, precum și pentru asistență socială și umanitară de urgență. Aceasta include asigurarea hranei, a materialelor sanitare și igienice, consiliere psihologică, precum și alte nevoi imediate generate de situația de urgență creată.

Implementarea măsurilor de sprijin și monitorizarea situației persoanelor afectate vor fi asigurate de Primăria Municipiului București, prin Direcțiile de specialitate” arată un comunicat de ultimă oră al Primăriei Capitalei. 

