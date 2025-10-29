€ 5.0829
|
$ 4.3643
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:23 29 Oct 2025

Evacuare medicală din Israel: România intervine la solicitarea UE pentru pacienți palestinieni (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Evacuare medicală din Israel: România intervine la solicitarea UE pentru pacienți palestinieni (VIDEO) FOTO: Freepik | România ajută la solicitarea UE pacienți palestinieni
 

O aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a evacuat din Israel zece pacienți palestinieni și 23 de aparținători, în cadrul unei misiuni umanitare.

O aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a executat miercuri, 29 octombrie, o misiune de evacuare medicală din Israel, pentru transportul a 10 pacienți și 23 de aparținători, cetățeni palestinieni.

Ulterior, dintre aceștia, cinci pacienți și cinci aparținători vor fi transportați în Olanda, cu o aeronavă aparţinând Forţelor Aeriene Române.

Misiunea de transport aerian

Misiunea de transport aerian a fost solicitată de către Departamentul pentru Situații de Urgență, ca urmare a unei cereri formulate de Centrul European de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în contextul situației de securitate din Fâșia Gaza.

Echipele medicale care au însoțit persoanele evacuate pe timpul zborului către Otopeni şi Eindhoven au fost formate din personal medical asigurat de SMURD și Ministerul Apărării Naționale.

CITEȘTE ȘI: România intră într-o amplă misiune umanitară: Pacienți palestinieni din Gaza, tratați la București

VEZI VIDEO AICI:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
gaza
palestina
romania
misiune
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Iranul își reface arsenalul balistic: Achiziții masive de materiale din China, în pofida sancțiunilor ONU
Publicat acum 16 minute
Medicii din Buzău refuză să facă gărzi după reacțiile privind moartea chirurgului Ștefania Szabo
Publicat acum 16 minute
Bărbat înghițit de un mal de pământ, în Măcin. Șase persoane, printre care un bebeluș, evacuate din gospodărie
Publicat acum 21 minute
Autostrada Sebeș-Turda s-a surpat, din nou, în același loc. A expirat garanția firmei austriece care a construit-o
Publicat acum 36 minute
Rogobete: Personalul medical poate semnala cazurile de abuz printr-un formular online
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close