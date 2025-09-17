România intră într-o amplă misiune umanitară: Pacienți palestinieni din Gaza, tratați la București

Un avion al Forțelor Aeriene Române aduce la București pacienți palestinieni din Gaza, împreună cu familiile lor, în cadrul unei misiuni umanitare coordonate de DSU.

O aeronavă a Forţelor Aeriene Române urmează să sosească miercuri seara la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, având la bord 10 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, împreună cu 28 de rude care îi însoțesc, potrivit anunțului făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

O parte dintre bolnavi vor fi internați în spitalele din România pentru tratamente de specialitate, iar restul vor fi transferați către Belgia, unde vor ajunge cu un avion pus la dispoziție de Regatul Norvegiei.

Întreaga operațiune este coordonată de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, cu sprijinul mai multor structuri naționale și organizații internaționale, implicate în garantarea unei intervenții sigure și eficiente, conform Agerpres.

