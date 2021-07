EURO 2020: Danemarca, în semifinale. Selecționerul Hjulmand este mândru de fotbaliștii săi

Sunt mândru de calificarea echipei mele în semifinalele EURO 2020, a declarat sâmbătă seara selecţionerul danez Kasper Hjulmand după ce prima reprezentativă de fotbal s-a calificat în semifinalele competiţiei în urma victoriei (2-1) contra Cehiei, potrivit Agerpres.

„Am început jocul foarte bine, cu ceva mai multă dificultate în a doua repriză. Republica Cehă a luptat până la capăt, a fost un joc grozav, aşa cum era de aşteptat şi de temut. Am avut spaţii, dar nu am mai reuşit acele pase lungi şi precise. Puteam însă marca şi al treilea gol. Cehii ne-au presat mult dar trebuie să ştii cum să câştigi un meci. Sunt foarte mândru pentru că suntem în semifinalele EURO 2020”, a spus Hjulmand.

Ne gândim la Eriksen în fiecare zi

El a adăugat că oriunde ar juca, simte că publicul este alături de Danemarca după incidentul cu Eriksen. „Atunci şi în zilele următoare incidentului am văzut care sunt valorile fundamentale ale fotbalului Ne-am amintit de ce jucăm fotbal. Încă mă gândesc la Christian în fiecare zi, ne bucurăm că a supravieţuit. Cred că ne-am dat seama cu toţii despre ce este fotbalul. Întotdeauna mă gândesc cât de fantastic ar fi să-l văd jucând din nou, încă face parte din echipă. Această echipă nu am construit-o într-o zi. Îi trimit felicitările mele, el este o mare parte din acest rezultat”, a spus selecţionerul.



La rândul său, portarul Kasper Schmeichel, a declarat: „A fost un meci dificil, am ştiut că va fi un joc dur, împotriva unei echipe care are o putere extraordinară şi are, de asemenea, aceeaşi intensitate ca noi. Ştiam că trebuie să facem faţă şi, pe deasupra, să ne folosim de calităţile noastre. Prima repriză cred că am jucat foarte bine, a doua repriză am resimţit presiunea. Asta caracterizează o echipă mare: să ştii să joci bine, dar şi cum să rezişti în faţa adversarului”.

Fiecare meci este pentru jucătorul lui Inter, spune căpitanul Kjaer

Căpitanul naţionalei daneze, Simon Kjaer, a adăugat că orice meci al echipei este şi pentru Christian Eriksen. „Am avut un singur scop când am venit aici: să ajungem pe Wembley. Ne gândim mereu la Christian, iar el ştie că jucăm şi pentru el”. Naţionala de fotbal a Danemarcei s-a calificat în semifinalele EURO 2020, după ce a învins echipa Cehiei cu scorul de 2-1 (2-0), loc sâmbătă seara, pe Stadionul Olimpic din Baku. Danemarca va juca a treia sa semifinală la EURO, după cele din 1982 şi 1992, contra Angliei, pe Wembley, pe 7 iulie.