Eugenia Șerban, dezvăluire despre moartea fostului soț. Era ARAB și au împreună un copil: Am divorțat iubind. Cel mai URÂT lucru

Actriţa Eugenia Șerban are o viață demnă de un film, după ce a trecut printr-o poveste de iubire zbuciumată şi probleme de sănătate grave care au dus-o în pragul depresiei.

În anii 1990, frumoasa actriță a avut o relație cu un cetățean de origine arabă, alături de care are un băiat, pe Lorans Bataineh, acum în vârstă de 27 de ani, care seamănă leit cu tatăl lui, decedat.

"Eu când am divorțat, am divorțat iubind. Dar mi-am dat seama că nu are rost să mai continuăm. Fostul meu bărbat a fost cel mai în vârstă bărbat din viața mea. Nu mai este printre noi. Când am fost foarte tânără am suferit foarte tare, am fost înșelată și am băgat imediat divorț. Cel mai urât lucru pentru mine e trădarea", a declarat Eugenia Șerban, într-un interviu la Kanal D.

Eugenia Șerban, două forme de cancer într-un an: "Trei operații într-una. Atunci a fost șocul mare"

Eugenia Șerban fost diagnosticată cu două forme de cancer, unul ginecologic și altul la sân, într-un singur an și a stat nu mai puțin de 12 ore pe masa de operație. Actrița a reușit însă să învingă nemiloasa boală și se reface treptat.

"Nu operația în sine a fost cea mai grea, practic au fost trei operații într-una. Când am aflat că am cancer, atunci a fost șocul mare, m-am gândit la moarte. Mi-au trebuit două săptămâni să realizez că iubesc viața și că trebuie să trec peste asta. Am avut norocul că l-am descoperit în fază incipientă. Al doilea moment foarte dificil a fost când am făcut chimioterapie și mi-au zis ca nu o să am păr. Practic, cu un an înainte nu aveam nimic, și anul următor aveam două cancere în faze incipiente", a spus actrița într-un alt interviu, pentru click.ro.