Estonia: Un monument sovietic a fost înlăturat dintr-o localitate unde 80% din populație este de etnie rusă/ video

A fost cea mai recentă mișcare împotriva Rusiei a țărilor din regiunea baltică.

După invadarea Ucrainei de către Rusia, monumentele sovietice din Estonia nu au mai fost doar o problemă locală, a declarat marți premierul, Kaja Kallas. „Nimeni nu vrea să-l vadă pe vecinul nostru militant și ostil stimulând tensiuni în casa noastră”, a spus Kallas.

Statul baltic a fost o republică sovietică din 1944 până în 1991 și aproape un sfert din populația sa de 1,3 milioane de oameni este formată din etnici ruși. „Nu vom oferi Rusiei oportunitatea de a folosi trecutul pentru a perturba pacea în Estonia”, a spus Kallas.

Guvernul și-a anunțat intenția de a elimina toate monumentele din epoca sovietică la începutul acestei luni, spunând că invazia Ucrainei de către Moscova a „deschis răni în societatea noastră de care aceste monumente din epoca comunistă ne amintesc”, notează The Guardian.

Anunțul a fost întâmpinat cu ostilitate de unii etnici ruși la Narva, la granița Estoniei cu Rusia, unde doar 4% dintre rezidenți sunt etnici estonieni și peste 80% sunt etnici ruși, ceea ce a determinat guvernul să intervină rapid pentru a contracara „tensiunile și confuzia în creștere”. spuse Kallas.

Lucrările de îndepărtare a tancului T-34 și a altor două monumente sovietice din oraș au început sub paza poliției la scurt timp după zorii zilei de marți și au fost finalizate până la mijlocul dimineții. Tancul va fi expus la muzeul național de război al Estoniei, din apropierea capitalei, Tallinn.

Ministrul de Interne al Estoniei, Lauri Läänemets, a declarat că considerentele de ordine publică sunt esențiale. „Multor localnici le pasă de îndepărtarea monumentelor”, a spus el, dar războiul trebuie să fie comemorat „fără conflicte și amenințări cu provocări”.

