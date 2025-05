Emmanuel Macron a anunţat cum va fi supravegheată încetarea focului din Ucraina. SUA se implică

Ţările participante la 'Coaliţia voluntarilor' au decis să susţină o încetare a focului de 30 de zile cu o supraveghere asigurată în principal de Statele Unite ale Americii şi la care vor contribui toţi europenii, a declarat şeful statului francez într-o conferinţă de presă comună cu liderii din Ucraina, Germania, Polonia şi Regatul Unit.



El a ameninţat Rusia cu sancţiuni masive şi coordonate de Europa şi SUA dacă Moscova încalcă încetarea focului pentru 30 de zile pe care aliaţii Kievului au propus-o, cu începere din 12 mai.



În cazul încălcării acestei încetări a focului, am agreat să fie pregătite şi coordonate între europeni şi americani sancţiuni masive, a explicat Macron.



Premierul britanic Keir Starmer a ţinut să salute unitatea absolută între SUA, europeni şi Ucraina în legătură cu propunerea de încetare a focului completă pentru 30 de zile, adresată Rusiei.



Poziţia la care am ajuns astăzi este o unitate absolută între o serie întreagă de ţări din lume, inclusiv SUA, cu privire la necesitatea unei încetări a focului necondiţionate pentru 30 de zile, a spus Starmer în aceeaşi conferinţă de presă.



La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a evidenţiat unitatea alianţei occidentale în efortul său de a pune capăt conflictului început cu peste trei ani în urmă în Ucraina.



Pentru prima dată după mult timp simţim că întreaga lume liberă este cu adevărat unită, a spus Tusk. El a accentuat că propunerea europeană de încetare a focului pentru 30 de zile în Ucraina are sprijinul preşedintelui american Donald Trump.



Dacă Rusia respinge această iniţiativă, nu va exista niciun dubiu despre cine susţine pacea şi cine susţine războiul, a mai spus şeful executivului polonez, scrie Agerpres.

