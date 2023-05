Emilia Ghinescu, corp de invidiat la 44 de ani. A dezvăzluit cum a reușit să slăbească 50 de kilograme

Emilia Ghinescu are un corp de invidiat la 44 de ani. Artista spune că are acum 45 de kilograme la o înălțime de 1,55 m, după ce slăbit 50 de kilograme. Cântăreața de muzică populară a dezvăluit în cadrul emisiunii "Vorbește lumea" de la Pro Tv cum a reușit să slăbească atât de mult. Potrivit ei, și-a făcut propria dietă, dar a procedat ca la carte și a mâncat foarte puțin. În plus, cântăreața de muzică populară a spus și că merge la sală de anul trecut.

"N-aș vrea să îi pun pe oameni să facă ce am făcut eu, că nu e tocmai sănătos. Am tot ținut diete și am văzut că nu funcționează. Așa că mi-am făcut propria dietă. Mâncam foarte puțin, cât încape într-o pălmuță, mi s-a micșorat stomacul. Apoi mi-am umplut mașina de batoane proteice. Am slăbit 50 de kilograme și apoi m-am apucat de sală. (...) Nu contează cât de obosită sunt, merg la sală", a mărturisit Emilia Ghinescu.

Artista a mărturisit că a decis să slăbească din teama că nu va scăpa de kilogramele în plus după menopauză.

"Am o vârstă, ușor ne apropiem de perioada menopauzei și atunci femeile se îngrașă foarte mult și eu nu voiam să nu mai pot să scap de kilogramele care se depuseseră", a mai spus Emilia Ghinescu.

Emilia Ghinescu se căsătorește, după 13 ani de relație: "Omul se schimbă când devii proprietatea lui"

Emilia Ghinescu se căsătorește cu Sebastian Albăstroiu, după 13 ani de relație.

"Legal nu este soțul meu, dar o să vină și vremea asta. Noi vrem anul acesta, eu îmi doresc foarte tare anul ăsta, prin toamnă, să legalizăm această relație. Eu am mai avut o căsătorie la activ, știu ce înseamnă, știu cu ce se mănâncă și nu m-am grăbit foarte tare să fac pasul acesta. O relație nu stă în niște acte. Omul se schimbă când devii proprietatea lui", a declarat Emilia Ghinescu, într-o emisiune tv, scrie viva.ro.

Emilia Ghinescu a vorbit despre transformările prin care a trecut relația cu Sebastian Albăstroiu, după 13 ani împreună.

"Într-o relație gândești cu capul și cu inima. În momentul în care gândești cu capul nu mai sunt sentimente. În momentul în care gândești cu inima se duce, Doamne iartă-mă, tot ce ai învățat tu, tot ce ai în minte și gândești cu inima. Eu am gândit cu inima, dar m-a ajutat foarte mult în gestionarea relației mele pe parcursul acestor ani, pentru că sunt aproape 13 ani de când suntem împreună și ca în orice relați au existat diverse momente în care conflicte…, e normal, suntem oameni, suntem diferiți, avem gândiri diferite. Știi să gestionezi mai bine, știi cum să te poziționezi mai bine în conflict în momentul în care ai idee despre ce se întâmplă acolo", a adăugat artista. Vezi mai mult AICI.

