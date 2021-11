eMAG: Aspectele sesizate de ANPC au fost rezolvate prompt. Clienții nu au fost afectați

„Aspectele sesizate de ANPC privind afișarea perioadei campaniei au fost rezolvate prompt, iar clienții nu au fost afectați. Am pus la dispoziția autorităților în mod transparent informațiile necesare privind organizarea campaniilor promoționale la eMAG.

De asemenea, ANPC a verificat zeci de prețuri din cadrul campaniei Black Friday dar și din alte promoții și nu a constatat nicio abatere privind aplicarea reducerii conform legii, la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile.

În plus, ca o dovadă suplimentară de transparență, am construit un ghid de marcaje și caracteristici ale produselor, care este public și poate fi accesat de oricine pe pagina noastră de informații, sau printr-o simplă căutare pe eMAG: https://www.emag.ro/info/ghid-de-marcaje-produse-si-preturi

Considerăm că eforturile autorităților de a susține transparența informațiilor sunt în interesul clienților și au rolul de a crește încrederea acestora în comercianți”, a transmis eMAG.

Livrările au fost la timp

Clienţii eMAG au ales livrarea în locaţii dedicate (easybox) pentru 54,2% din produsele comandate de Black Friday din localităţile în care acest serviciu este disponibil, potrivit bilanţului publicat sâmbătă de societatea comercială.



Per total, clienţii eMAG au comandat de Black Friday peste 2,2 milioane de produse, atât din ofertele eMAG cât şi din cele ale celor 8.300 de alţi vânzători din categoria Marketplace, volum în creştere cu aproape 27% comparativ cu 2020.





Valoarea comenzilor a urcat cu 24 milioane lei faţă de anul trecut, pană la 609 milioane lei





Totodată, numărul de produse comandate de pe dispozitive mobile, prin aplicaţia eMAG, a crescut în acest an cu 46% comparativ cu 2020, în cea mai mare creştere din ultimii 5 ani. Astfel, peste 80% din totalul comenzilor au fost plasate de pe dispozitive mobile.



În ceea ce priveşte coşul de cumpărături, în acest an acesta a fost mai diversificat, fiind comandate peste 2,2 de milioane de produse din toate categoriile, cu 27% mai mult faţă de Black Friday 2020.



De asemenea, 56,7% dintre comenzi au fost plătite cu cardul online, acesta fiind cel mai mare procent de plăţi online cu cardul înregistrat până acum de eMAG de Black Friday.



În ediţia din acest an, clienţii eMAG au comandat, în medie, 4 produse din categorii diferite, iar clienţii serviciului Genius au plasat, în medie, 6 produse pe comandă.



Cea mai complexă comandă a unui client Genius a fost plasată din aplicaţia de mobil, plătită cu cardul online şi a conţinut 73 produse distincte, din 48 de categorii, cu livrare în Constanţa.





În acest an, vânzătorii din Marketplace au vândut 554.000 de produse





Pe categorii de produse comandate, eMAG a avut următoarele rezultate de Black Friday 2021: Televizoare şi sisteme audio - 42.500 bucăţi comandate; Produse pentru casă şi îngrijirea casei - 230.000; Electrocasnice mici - 114.000; Fashion - 110.300; Băuturi alcoolice şi cafea - 187.000; Telefoane şi ceasuri inteligente - 66.000; Beauty şi îngrijire personală - 287.000; Jucării - 92.000; Produse de protecţie şi echipamente medicale - 43.000; Frigidere şi maşini de spălat - 33.000.



În ceea ce priveşte produsele speciale, compania a vândut astfel: Automobile - 11 bucăţi; Ceasuri şi bijuterii - 126; Aur şi monede - 4.588 grame; Imobiliare - 27 comenzi; Servicii telefonie - 821; Servicii medicale - 1.059; Pachete turistice - 1.370 nopţi de cazare; Transport - 934 comenzi; Carburant - 80.000 litri.