Eliberarea Orcii Lolita în ocean după mai bine de 50 de ani de captivitate, o operațiune dificilă. Motivele / Foto - Video

Însă, acum, după mai bine de 50 de ani petrecuți în captivitate, mamiferul marin va fi returnat în apele sale natale din Oceanul Pacific, în largul coastei statului Washington, a anunțat proprietarul acvariului, scrie Le Figaro.

Planul de eliberare a orcii, cunoscută și sub numele de Tokitae va avea loc în următorii doi ani, a precizat instituția. Decizia este rezultatul unui 'acord obligatoriu' între The Dolphin Company, care administrează Seaquarium, comitatul Miami-Dade și activiștii pentru drepturile animalelor.

Aceștia din urmă se plâng de mai mulți ani de condițiile de viață ale Lolitei, care și-a trăit aproape toată viața într-un acvariu de 26 pe 11 metri. Un spațiu care este 'periculos de mic pentru un animal de 6 metri lungime', spun activiștii intervievați de BBC.

'Avem același obiectiv și acum lumea va vedea, lucruri incredibile sunt posibile atunci când ascultăm și lucrăm împreună”, a declarat Eduardo Albor, directorul general al The Dolphin Company și noul proprietar al parcului tematic. Fiica sa a fost unul dintre acei susținători ai animalelor care l-au făcut să promită că va îmbunătăți condițiile de viață ale Lolitei. Un angajament respectat de Eduardo Albor. La un an de la achiziționarea Seaquarium, magnatul latino-american al parcurilor tematice a anunțat retragerea orcăi.

Parcul a încheiat un parteneriat cu organizația non-profit Friends of Lolita pentru a transfera orca în apele din largul coastei de nord-vest a țării. Costurile de călătorie vor fi suportate de Jim Irsay, proprietarul echipei de fotbal american NFL, Indianapolis Colts. 'Sunt încântat să fac parte din călătoria Lolitei', a declarat acesta. Este o creatură dură. Este uimitoare'.

Cu toate acestea, mulți experți avertizează că eliberarea Lolitei va fi complicată. Capturată în august 1970 și vândută apoi la Miami Seaquarium, orca se juca la începuturile sale cu o altă orcă pe nume Hugo, conform site-ului web al parcului. De la moartea companionului ei în 1980, Lolita nu a mai fost în preajma unui alt animal de peste 40 de ani. În plus, din cauza vieții sale petrecute aproape în întregime în captivitate, orca nu se poate hrăni singură.

Așadar, în loc să elibereze animalul în ocean pentru a trăi în mediul natural, Lolita își va petrece ultimele zile într-o incintă marină. Pentru Jason Colby, un istoric al mediului și profesor la Universitatea din Victoria, 'acest lucru îi va permite să simtă mirosul apelor natale și să se reconecteze acustic' cu mediul din care a fost smulsă, spune el pentru BBC. Cu toate acestea, istoricul salută 'o victorie puternică și simbolică'. 'Dacă întoarcerea ei îi inspiră pe oameni să se angajeze să se asigure că orcile au un loc sănătos în care să trăiască, va fi un mare succes'.

Lolita, an adult orca who has been kept at the Miami Seaquarium for more than 50 years, might finally be relocated to her natural habitat.



Videos of Lolita's cramped living conditions have gone viral, generating outrage online and creating support for her relocation. pic.twitter.com/rHgRlhWD7h