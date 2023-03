Discuția, cu note ironice pe alocuri, a avut loc în emisiunea Miercurea Neagră de la DCNews TV.

Mugur Ciuvică: Doamna Tache, scoteţi-l din depresie pe domnul Chirieac, dacă puteţi. Era disperat pe holuri, pe aici, că aşteaptă ziua de mâine, cu depresie aşa. Mâine, se hotărăşte dacă doamna Udrea îşi prelungeşte sau nu şederea la Târgșor. Domnul Chirieac este disperat, aici. Femeia aia stă acolo între gratii, între ziduri...

Bogdan Chirieac: Stă ilegal!

Mugur Ciuvică: Stă absolut binemeritat.

Bogdan Chirieac: Dar ilegal!

Mugur Ciuvică: Şi ce facem dacă mai stă încă vreo 2-3 ani în plus faţă de ăştia pe care îi are?

Diana Tache: Democraţia este apărată, domnule Ciuvică! Este apărată de dimineaţă, la prânz şi seara. Uitaţi-vă puţin, apropo de intrarea României în Schengen, apropo de Udrea la puşcărie.

Bogdan Chirieac: Am înţeles că s-a prescris fapta. Nu?

Mugur Ciuvică: Unii zic că da, alţii zic că ba. Onorata instanţă se va pronunţa.

Bogdan Chirieac: La un moment dat, aţi recunoscut că este ţinută ilegal.

Mugur Ciuvică: Eu nu am recunoscut aşa ceva. Nu am cum! V-am spus că a fost băgată pe merit absolut acolo. Sigur că pare cumva împotriva Constituţiei, pare cumva aiurea aşa că toţi ceilalţi, în situaţia ei, au primit cu prescriere, cu Curtea Europeană, cu CCR-ul nostru... Doar doamna Udrea nu! Ceea ce este ok, pentru că exact aşa doamna Udrea și echipa domnului Băsescu au băgat la puşcărie zeci, dacă nu sute poate, de adversari politici, economici, din presă, de pe unde au găsit. I-au băgat la puşcărie tot împotriva legii şi împotriva Constituţiei. Dacă ţi se întâmplă exact ceea ce ai făcut, mie mi se pare că este o chestie absolut corectă.

Bogdan Chirieac: Eu cred că onorata Curte va amâna sentinţa.

Mugur Ciuvică: A rămas în pronunţare. A fost luna trecută, pe 16, şi au spus că se pronunţă pe 16 martie.

Diana Tache: Doamna Udrea, indiferent cum se va pronunţa onorata instanţă mâine, încă rămâne în "camera" domniei sale, pentru că este o altă condamnare care nu s-a prescris.

Mugur Ciuvică: De rămas, rămâne. Problema este dacă se prelungeşte şederea sau nu.

Bogdan Chirieac: Numai Udrea plăteşte din tot regimul Băsescu pentru toate ororile petrecute?

Mugur Ciuvică: Ar fi bine să plătească şi Băsescu, dar de el onoratele instanțe şi onoratul stat de drept nu se ocupă.

Bogdan Chirieac: Mi se pare nedrept să plătească Udrea care nu a băgat pe nimeni la puşcărie.

Mugur Ciuvică: Au băgat cu toţii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News