Elena Merișoreanu și Ilie Caraș, despre moartea lui Petrică Mîțu Stoian: E o GLUMĂ. Azi să vorbesc cu el și mâine nu mai e?

Vestea morții lui Petrică Mîțu Stoian a picat ca un fulger pentru toată lumea, iar colegii săi de breaslă au crezut inițial că totul este o glumă, un zvon total neadevărat.

Nimeni nu se aștepta ca interpretul de muzică populară să plece atât de repede, iar toți cei care l-au cunoscut au numai cuvinte de laudă pentru el, pe fiecare i-a impresionat prin felul său de a fi și prin glumele sale, iar în jurul lui oamenii râdeau cu gura pțnă la urechi.

Regretatul artist ar fi avut mai multe probleme de sănătate pe care nu le-a expus niciodată public. Nu voia să se știe că se confrunta cu probleme, căci voia ca toată lumea să-și amintească de el ca fiind un om plin de viață.

"Cred că terapia hiperbară nu este pentru oricine, mai ales pentru cei care sunt cardiaci și tratați cu anticoagulante"

"Era foarte generos, cumpăra pentru colegii lui de toate.

Am fost în concert în Spania, m-a purtat prin toate magazinele, cumpăra pentru frate, sora, colegii din ansamblu. Un suflet foarte bun, care n-a avut invidie. Când a văzut tineri buni, ia luat pe lângă el. Cum a făcut și cu mine.

El avea probleme cardiace. Petrică avea mai multe probleme mici. În 2019 i s-a scos un rinichi. A fost discret, n-a zis la nimeni.

Mie mi-a spus abia după ce a venit acasă, doar familia știa. Era foarte modest și discret. N-avea un rinichi, dar asta nu-l împiedică. Era cardiac și-a tot amânat. Avea probleme la o vâlvă și nu voia să spună. Oboseală cred că venea și post-COVID și de la inima.

Eu cred că terapia hiperbară nu este pentru oricine, mai ales pentru cei care sunt cardiaci și tratați cu anticoagulante. Dacă s-a făcut supradoză cu anticoagulante, sângele s-a subțiat atât de mult și cred că s-a dus la un stop cardiac. Mai este posibil că supradoză de oxigen să facă bule de gaz la plămân și să crape o venă care să provoace hemoragie și de acolo vine imediat șocul septic.

Am auzit pe la prânz că e în stare gravă la spital, m-a sunat fiul sau de suflet să-mi spună. Pe la 2 l-a intubat. Când mi s-a zis că nu mai este am scăpat telefonul din mâna. Copiii lui eram noi, tinerii artiști. Ne dădea sfaturi, ne ajuta. Pe mine ma suna si îmi spunea lucruri si ma felicita. Nea Petrica îmi spunea: „Să fii om. Sa nu uiti de unde a plecat ca uite, eu am fost sărac si Dumnezeu m-a ajutat.

Alin Gabriel Matei este „fiul” sau, cel care i-a moștenit si repertoriul, un băiat care poate spune totul despre Nana Petre. L-a crescut și l-a învătat", a declarat Ilie Caraș, pentru wowbiz.ro.

Elena Merișoreani și Ilie Caraș, devastați după aflarea veștilor triste despre Pertică Mîțu Stoian

Elena Merișoreanu: L-am sunat să-i spun că-l vor niște oameni să într-un turneu, în Statele Unite. Mi-a spus că nu vrea, că el se duce să se plimbe, nu să fie legat de un program.

Ilie Caraș: Nu a fost o presimțire. Pe la finalul lui iulie spre august a terminat de aranjat locul de veci. El a zis că a ieșit la pensie și mai selectează din filmări. Spunea că este timpul să se plimbe să mai trăiască pentru el, să aibă grijă de el, că nu mai vrea să primească ordine de la nimeni, vrea să trăiască doar pentru el.

Ilie Caraș: Eu mâine mă duc la înmormântare. Eu nu cred că nu mai este „Nana Petre”. Eu am plâns 2 ore încontinuu, nu am putut să mă abțin. Am crezut că este o glumă, că s-a mai spus despre el că a murit. Eu n-am crezut până nu m-a sunat copilul lui de suflet. Eu voiam să-l sun pe domnul Enceanu, era cel mai în măsură, dar când m-a sunat copilul și am văzut și în presă, am zis că nu se poate.

Elena Merișoreanu: Mi-a căzut telefonul din mâna și nu-l mai găseam. Mă sunau de la televiziuni și plângeam, n-am putut să vorbesc. Cum așa?! Azi să vorbesc cu el și mâine nu mai e?