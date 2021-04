Elena Merișoreanu, scandal cu Alex de la Orăștie, după ce a făcut-o "falsă și bârfitoare": Toți cântăm la mici și la bere

Nicoleta Voicu, acuzații la adresa lui Gheorghe Turda: Nu mai pot! Am vânătăi pe corp, hemoragii nazale

Elena Merișoreanu este ținta multor scandaluri în ultima vreme. După schimbul de replici cu Saveta Bogdan și Maria Dragomiroiu, cântăreața de muzică populară este implicată într-un nou scandal, după ce a fost acuzată că își bate joc de cântăreții din noua generație.

Colegul său de breaslă, Alex de la Orăștie, a catalogat-o drept "falsă și bârfitoare", iar Elena Merișoreanu nu s-a putut abține și i-a dat replica.

Alex de la Orăștie a spus că Elena Merișoreanu l-ar fi luat în derâdere, spunând despre el că performează doar la "mici și bere", afirmație pe care interpreta de muzică populară a negat-o vehement.

Iată ce spune Elena Merișoreanu

Doamne ferește. Să aducă argument, așa ceva eu nu am spus niciodată. Că toți cântăm la mici și la bere este adevărat, că și atunci când mergem la zilele comunelor se vând mici și bere. Și dacă am zis îi cer scuze, dar eu nu am zis. Aș vrea să vină un solist tânăr și să spună că mi-a cerut ajutorul și nu l-am ajutat.

Poate atunci când am zis i-am dat un sfat, dar dacă el a luat drept un reproș, eu îi cer scuze, dar eu am zis că dacă el nu este în costum popular, era bine în spate să nu fie dansatori în costum popular, am văzut un videoclip cu el.

Se știe că onorariul meu este mult mai mare decât al lui, dacă vrea să se intereseze și în țară și peste hotare, că am fost cu soliști mari, a declarat Elena Merișoreanu, la Antena Stars.