Elena Merișoareanu, în lacrimi, detaliu cheie în divorțul Prodan-Reghe. Ce i-a promis Ionelei Prodan, pe patul de moarte: Sunt încă șocată

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ține primele pagini ale ziarelor de luni bune, dar odată cu anunțul oficial făcut de antrenor și după ce s-a aflat că va deveni tată din nou, mai mulți membri ai familiei lor și apropiați au făcut declarații despre relația lor și despre ce urmează să se întâmple de acum.

După Adriana Bahmuțeanu, nașa fiului cuplului Anamaria Prodan, Ramona Lăzuran, fina cuplului, Oana Zăvoranu, Mariana Pfeiffer și alți câțiva, a venit rândul Elenei Merișoreanu să rupă tăcerea despre viața impresarei.

Chiar dacă poate părea surprinzător ca Elena Merișoreanu să intervină în viața cuplului Prodan - Reghecampf, trebuie să menționăm faptul că artista de muzică populară a fost una dintre cele mai bune prietene ale Ionelei Prodan, mama impresarei Anamaria Prodan.

În acest context, cântăreața a dezvăluit că i-a promis Ionelei Prodan, pe patul de moarte, că va avea grijă de fiica ei, la al cărui divorț participă acum neputincioasă.

"I-am promis Ionelei pe patul de moarte că voi sta lângă Anamaria până închid ochii!"

"I-am promis Ionelei pe patul de moarte că voi sta lângă Anamaria până închid ochii! Dumnezeu să-i dea putere să treacă peste greutăți, peste necazuri. Este o femeie foarte puternică și sunt convinsă că va trece cu bine peste toate, cu bune cu rele.

Are copiii aproape de ea și eu, și familia mea, o să fim alături de ea. Ionela, la spital, când am fost, mi-a zis: „ai grijă de fetele mele!' Am fost șocată și sunt încă șocată de divorț. Încă mai sper că va fi bine.

Știe Dumnezeu! Anamaria va trece cu bine și eu încă mai sper că poate se vor împăca. Măcar pentru minunăția asta de copil!", a declarat Elena Merișoreanu pentru click.ro.

Anamaria Prodan i-a urat lui Reghe noroc în noua sa viață

În urmă cu câteva zile, la evenimentul în care și-a lansat cele două volume autobiografice, Anamaria Prodan i-a urat lui Laurențiu Reghecampf noroc în noua lui viață.

"Sunt într-o perioadă perfectă. Trăiesc niște momente senzaționale alături de copiii mei și alături de prietenii mei. Sunt atât de sus încât nu pot să văd mizeria respectivă! Nu ne interesează. Trăim cu amintirea unui soț extraordinar, un tată extraordinar, care efectiv a decis să plece pe un alt drum.

Fiecare e liber să-și aleagă drumul în viață, sus sau jos! Să-i dea Dumnezeu multă fericire, înțelepciune, să nu uite că noi familia l-am dus pe culmi.

Îmi doresc să rămână acolo și să nu decadă! Dumnezeu ne dă lucruri în viață și ni le ia tocmai ca să ne fie bine", a declarat Anamaria Prodan.

Ramona Lăzuran, fina cuplului Anamaria Prodan - Laurențiu Reghecampf, a făcut dezvăluiri despre scandalul momentului din showbiz-ul românesc.

Ramona Lăzuran a divorțat și ea anul trecut de soțul ei, impresarul de fotbal Cristi Voicu. Cei doi au o fetiță, Maya, a cărei nași sunt Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Acum, potrivit Ramonei, ea asistă neputincioasă și la divorțul nașilor ei care a șocat-o.

"Trăiesc despărțirea lor poate mai greu decât am trăit-o pe a mea. La mine am știut cum să mă pregătesc, am știut ce se întâmplă, am știut care sunt factorii distructivi. Acum din despărțirea lor înțeleg că oricine ai fi pe acest pământ viața nu te iartă și greșelile noastre, chiar dacă refuzăm să credem, au o reflexie în viitorul nostru. Putem să avem oricât de mulți bani, nu putem să ne vindecăm sufletul cu milioanele. Eu îi cunosc bine, pentru că sunt nașii fetitei mele, Maya. Ei trăiau destul de modest, în ciuda faptului că doamna Ionela Prodan avea o avere impresionantă. El a plecat de la un salariu de 1000 de euro de la FC Snagov, Ana de la un salariu de la o emisiune tv, salarii care nu erau exorbitante. Au muncit împreună și au crescut împreună. Însă, hai să nu mai aruncăm cu piatra, pentru că Laurențiu Reghecampf nu este crescut de nimeni. Eu nu cred că nașa mea, Anamaria Prodan, și-ar fi luat vreodată lângă ea un nimeni. Omul acesta s-a născut cineva, a muncit enorm. A plătit cu prețul copilăriei tot ce are și cine este", a declarat Ramona Lăzuran, la "Exclusiv Vip" de la Prima TV.

Anamaria Prodan, sfătuită să-și vadă de viața ei

Mai mult, Ramona Lăzuran i-a dat un sfat Anamariei Prodan și o sfătuiește să renunțe la Reghe și să-și vadă de viața ei.

"Eu am vorbit cu amândoi. Există o suferință foarte mare, e o traumă care se întâmplă, mai ales pentru Anamaria și fiul ei. Pentru orice mamă căreia peste noapte i se frâng aripile și rămâne singură cu copilașul de lângă ea, automat intervine disperarea. Greșeala lor a fost că au acceptat în timpul căsniciei pe lângă ei, în anturaj, persoane care doar au profitat de ei, de bunurile lor. Laurențiu e familist convins, însă acum are o slăbiciune. Bărbații sunt un pic mai slabi decât femeile. Când un om nu mai are sentimente pentru persoana de lângă el trebuie lăsat să plece. Nu ții un om cu forța lângă tine. Din experiență spun că cel mai chinuitor lucru e să trăiești lângă un om care nu te mai iubește!", a mai spus Ramona Lăzuran.