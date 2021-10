Ramona Lăzuran, declarația care o va enerva pe Anamaria Prodan: Nu ții un om cu forța. NU te mai iubește!

Bahmuțeanu, REVOLTĂ în divorțul Prodan - Reghe: Mă enervează, au vrut să mă folosească ca bumerang. Răzbunarea e arma prostului

După Adriana Bahmuțeanu, apropiată a impresarei Anamaria Prodan și naș lui Laurențiu Reghecampf Jr, și Ramona Lăzuran, fina cuplului Anamaria Prodan - Laurențiu Reghecampf, a făcut dezvăluiri despre scandalul momentului din showbiz-ul românesc.

Ramona Lăzuran a divorțat și ea anul trecut de soțul ei, impresarul de fotbal Cristi Voicu. Cei doi au o fetiță, Maya, a cărei nași sunt Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Acum, potrivit Ramonei, ea asistă neputincioasă și la divorțul nașilor ei care a șocat-o.

"Trăiesc despărțirea lor poate mai greu decât am trăit-o pe a mea. La mine am știut cum să mă pregătesc, am știut ce se întâmplă, am știut care sunt factorii distructivi. Acum din despărțirea lor înțeleg că oricine ai fi pe acest pământ viața nu te iartă și greșelile noastre, chiar dacă refuzăm să credem, au o reflexie în viitorul nostru. Putem să avem oricât de mulți bani, nu putem să ne vindecăm sufletul cu milioanele. Eu îi cunosc bine, pentru că sunt nașii fetitei mele, Maya. Ei trăiau destul de modest, în ciuda faptului că doamna Ionela Prodan avea o avere impresionantă. El a plecat de la un salariu de 1000 de euro de la FC Snagov, Ana de la un salariu de la o emisiune tv, salarii care nu erau exorbitante. Au muncit împreună și au crescut împreună. Însă, hai să nu mai aruncăm cu piatra, pentru că Laurențiu Reghecampf nu este crescut de nimeni. Eu nu cred că nașa mea, Anamaria Prodan, și-ar fi luat vreodată lângă ea un nimeni. Omul acesta s-a născut cineva, a muncit enorm. A plătit cu prețul copilăriei tot ce are și cine este", a declarat Ramona Lăzuran, la "Exclusiv Vip" de la Prima TV.

Anamaria Prodan, sfătuită să-și vadă de viața ei

Mai mult, Ramona Lăzurean i-a dat un sfat Anamariei Prodan și o sfătuiește să renunțe la Reghe și să-și vadă de viața ei.

"Eu am vorbit cu amândoi. Există o suferință foarte mare, e o traumă care se întâmplă, mai ales pentru Anamaria și fiul ei. Pentru orice mamă căreia peste noapte i se frâng aripile și rămâne singură cu copilașul de lângă ea, automat intervine disperarea. Greșeala lor a fost că au acceptat în timpul căsniciei pe lângă ei, în anturaj, persoane care doar au profitat de ei, de bunurile lor. Laurențiu e familist convins, însă acum are o slăbiciune. Bărbații sunt un pic mai slabi decât femeile. Când un om nu mai are sentimente pentru persoana de lângă el trebuie lăsat să plece. Nu ții un om cu forța lângă tine. Din experiență spun că cel mai chinuitor lucru e să trăiești lângă un om care nu te mai iubește!", a mai spus Ramona Lăzuran.