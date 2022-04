Întrebat de Elena Cristian, analist economic DCBusiness, dacă ar fi rămas ministru un mandat întreg și astfel ar fi reformat instituțiile/companiile din cadrul Ministerului Transporturilor, inclusiv CNAIR, despre care Elena Cristian a precizat că „ar trebui rasă din temelii și reconstruită”, Cătălin Drulă a răspuns:

„Nu vrea să îmi pun medalii în piept despre ce aș fi făcut dacă aș fi rămas ministru. Pentru unele domenii, rezultate se pot obține. Cred că am arătat și în 8 luni. Dacă îmi permiteți să zâmbesc, m-ați numit ministrul cu numărul 32, pentru că am mai auzit de la o singură voce această numărătoare a miniștrilor de la domnul Ion Rădoi de la Metrorex care a spus, într-o intervenție la televizor, că vom scăpa noi și de al 32-lea ministru al Transporturilor.”, a spus Drulă.

„Se pot face lucruri, le-am făcut și în 8 luni de mandat, dar cred că într-un mandat complet de ministru de 4 ani sau măcar de 3 ani. Cât privește Compania de drumuri, aceeași concluzie o am și eu, încă din 2016, de când am avut primul contact cu administrația ca și consilier în cancelaria tehnocrată a acelui Guvern. De aceea am pornit din 2016 proiectul unei noi companii, Compania Națională de Investiții Rutiere. Care ar fi beneficiul unei noi companii? Pentru că succesul nu e garantat ca fiind o construcție nouă, beneficiul ar fi că această companie s-ar putea concentra doar pe proiectele mari.”, a declarat Drulă.

„O idee ar fi să se concentreze doar pe proiectele de miliarde de euro din PNRR și ai putea să ai o echipă de 30-50-70 de oameni, mult mai profesioniști, să livreze performanță și să scape de zona de cultură instituțională, aflată la pământ în CNAIR. Și asta o spune orice ministru, de orice culoare politică, dacă vorbește cinstit. Ei bine, din păcate, lucrurile nu se mișcă bine nici acolo, deși acesta este un jalon în PNRR.”, a mai spus Cătălin Drulă, la DC News.

VIDEO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News