El este Alex, câinele salvat de sub dărâmături la 23 de zile de la cutremurele devastatoare din Turcia - VIDEO în articol

El este Alex, câinele salvat de sub dărâmături, după 23 de zile de la cutremurele devastatoare din Turcia / Foto: Captură video Twitter

Un câine a fost salvat după ce a stat 23 de zile sub dărâmături, în urma cutremurelor devastatoare din Turcia.

Misiunile de căutare și salvare s-au încheiat în mare parte din zona dezastrului din Turcia, dar geamătul neașteptat al unui câine de sub grămezile de blocuri de beton a remobilizat rapid eforturile de lângă Antakya, marți, scrie al-monitor.com.



Alex, un husky destul de tânăr, a fost scos de sub dărâmături marți seara, în timp ce salvatorii din jurul lui îl aplaudau. Imaginile difuzate miercuri de agenția de știri Demiroren (DHA) l-au arătat pe câinele care arăta fragil, obosit și în stare de șoc, după ce a stat 23 de zile sub dărâmături.

Hatay'ın Akcurun Köyü'nde depremin yaralarını sarmak için çalışan Seydişehir Belediyesi ekipleri Alex isimli köpeği enkaz altından canlı çıkarttı.https://t.co/9VFo7SgHLy pic.twitter.com/JHw5pQztN3 — Konhaber.com ???????? (@konhaber) March 1, 2023

Osman Polat, un voluntar de la Federația Turciei pentru Drepturile Animalelor (HAYTAP), care a ajutat la salvare, a declarat agenției de știri de stat Anadolu că Alex este într-o stare generală bună, în ciuda faptului că a pierdut o cantitate semnificativă din greutate.



Un locuitor din satul în care a fost găsit Alex a spus că echipele de asistență l-au auzit întâmplător în timp ce cercetau zona pentru un loc în care să amenajeze adăposturi temporare pentru locuitorii ale căror case au fost distruse de cutremurele devastoatoare care au afectat Turcia și Siria.



"A fost scos de aici după 23 de zile ca urmare a eforturilor intense", a spus bărbatul pentru DHA.

22 gün sonra 'Alex' kurtarıldı — Odatv (@odatv) March 1, 2023





Într-un alt videoclip lansat de Anadolu, Alex apare mult mai vioi și vesel. El se bucura de afecțiunea pe care voluntarii HAYTAP i-o ofereau la spitalul veterinar de campanie din Hatay.

Hatay este una dintre cele mai afectate provincii din Turcia de cutremurele din 6 februarie, care au ucis peste 50.000 de oameni în sudul Turciei și nordul Siriei, ducând la distrugeri colosale în 11 provincii turcești.

