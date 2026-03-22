Rezultate alegeri locale Franţa. Un aliat al lui Marine Le Pen ar fi câştigat alegerile din Nisa

Update: Rashida Dati, candidata de dreapta la primăria Parisului, recunoaşte înfrângerea.

"Nu am reuşit să fiu suficient de convingătoare", a declarat Rachida Dati, învinsă de Emmanuel Gregoire în alegerile locale din Paris.

Update: Jordan Bardella anunţă două alte victorii ale Adunării Naţionale.

Conform lui Bardella, Alexandra Masson ar fi câştigat în Menton, iar Florent Azema în Castres.

Update: "Dreapta rămâne principala forţă politică locală"

Liderul conservator Bruno Retailleau, preşedintele partidului conservator Les Republicains, a transmis că "dreapta rămâne principala forţă politică locală. Rămânem, acum mai mult ca niciodată, principala forţă politică locală din Franţa". Acesta spune că dreapta politică a reuşit să preia, de la forţele de stânga, oraşe precum Brest, Tulle, Limoges şi Besancon.

Politicianul de centru-dreapta, dat ca potenţial candidat la următoarele alegeri prezidenţiale, a indicat spre anul 2027, spunând că "în faţa unei false alegeri între ideologii Franţei Neplecate şi demagogii Adunării Naţionale, există o altă cale".

Retailleau a avut şi cuvinte dure la adresa partidelor de extremă stânga, pe care i-a numit "ingineri ai haosului", dar şi la adresa Partidului Socialist, despre care a spus că "s-a trădat pe sine pentru câteva scaune".

"Dreapta va rămâne mereu pe linia frontului în lupta împotriva extremei stângi şi a complicilor săi", a mai declarat politicianul.

Update: Jordan Bardella, preşedintele Adunării Naţionale, anunţă că s-a scris istorie.

"Adunarea Naţională a obţinut cele mai bune rezultate din istoria sa", transmite Jordan Bardella după închiderea urnelor la alegerile locale.

Şi Jordan Bardella, ca Marine Le Pen, a anunţat "zeci de victorii" în alegerile locale.

Update: Eric Ciotti, un aliat al lui Le Pen, câştigă alegerile din Nice

"Le mulţumesc tuturor oamenilor din Nice care m-au ajutat să obţin o victorie răsunătoare şi care m-au ales ca primar", a scris Ciotti pe X.

Conform primelor estimări, Ciotti a câştigat alegerile cu 45% dintre voturi. Principalul contracandidat, Christian Estrosi, ar fi obţinut 39,5%.

"Această victorie ne oferă multă bucurie. Am reuşit", a declarat el la sediul de campanie.

Update: Partidul prezidenţial Rennaisance spune că a câştigat peste 200 de primării din Franţa.

Gabriel Attal, secretarul general al partidului, spune că Rennaisance a câştigat peste 200 de primării din toată ţara. Inclusiv fostul ministru al Economiei, Antoine Armand, ar fi câştigat postul de primar la Annecy.

Update: Parisul pare că va avea primar socialist.

Conform exit poll-urilor, Emmanuel Gregoire, fost viceprimar şi membru al partidului Socialist, este în frunte după turul II al alegerilor locale din Paris, cu 51%. Rachida Dati ar fi adunat 37% dintre voturi, în timp ce Sophia Chikirou a primit doar 12,5%.



Update: Învinsă la Toulon de Josee Massi, candidata Adunării Naţionale (RN), Laure Lavalette, spune că "speranţa generată în timpul acestei campanii nu o să dispară. Chiar dacă nu duce la victorie, acest rezultat este istoric".

Update: Gregory Doucet ar fi câştigat alegerile locale din Lyon, conform primelor rezultate. Ifop, una dintre casele de sondare din Franţa, spune că Doucet a câştigat cu 54% în faţa contracandidatului său, Jean-Michel Aulas, care ar fi obţinut 46% dintre voturi.

-ştirea iniţială-

Fost prim-ministru, Edouard Phillipe îşi menţine postul după ce a câştigat în turul al doilea al alegerilor locale, conform Le Parisien. Acesta ar fi adunat 47,6% dintre voturi, în timp rivalul său, Jean-Paul Lecoq, a primit 41,3% dintre voturi. Candidatul susţinut de UDR şi RN, Franck Keller, a primit 11,1% dintre voturi.

Preşedintele partidului Horizons a câştigat, astfel, şi al doilea tur de scrutin, după ce în primul tur obţinuse 43,76%. Având în vedere că deja şi-a declarat intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale, pentru Edouard Phillipe miza era una uriaşă, victoria în Le Havre fiind necesară pentru a-şi putea menţine campania pentru alegerile prezidenţiale.

Edouard Phillipe este la a doua victorie în faţa lui Jean-Paul Lecoq în alegerile locale, după cele din 2020, când a câştigat cu 58,83% la 41,16%.

RN, partidul condus de Marine Le Pen, anunţă victorii masive în alegerile locale din Franţa.

"Avem victorii uriaşe, iar asta e o confirmare a strategiei pe plan local a RN", a scris Marine Le Pen pe X.

RN a câştigat primăriile din Orange şi Carcassone.



