Ediția a doua a Forumului Euro-Atlantic pentru Reziliență, la Palatul Parlamentului. Care e tema din acest an

Deschiderea oficială a evenimentului are loc mâine, 28 septembrie, cu începere de la ora 10.00, și va fi difuzată live pe pagina de FB a Forumului, precum și a instituției. La deschidere vor participa președintele Senatului, Nicolae Ciuca(mesaj video), ministrul de Externe, Luminița Odobescu, ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, ministrul Mediului, Mircea Fechet, secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean, și șeful Diviziei NATO pentru Politică și Planificare de Apărare pentru Activare și Reziliență, Hasit Thankey. De altfel, întregul eveniment va fi transmis LIVE și on-line pe pagina de Facebook a Forumului și a Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență.

Totodată, la eveniment vor fi prezenți și alți oficiali români, precum si experți străini din structuri de excelență și expertiză UE și NATO.

Programul integral al evenimentului poate fi consultat pe site-ul Forumului: https://resilienceforum.e-arc.ro/provisional-agenda/.

Cccesul presei se va realiza la intrarea A1, intrarea dinspre Academia Română.

Tema pentru acest an a Forumului Euro-Atlantic pentru Reziliență este “Resilience at Sea and its Impact on Land”, deoarece provocările de securitate care afectează domeniul maritim au consecințe de amploare și, în majoritatea cazurilor, necesită răspunsuri coordonate și globale. Astfel, am organizat mai multe paneluri: la New York, vom vorbi despre încălzirea globală și atenuarea efectelor dezastrelor naturale, în parteneriat cu ONU; la Bruxelles, despre infrastructurile critice, în parteneriat cu Parlamentul European; la Washington, despre tehnologiile emergente și disruptive; la Kiev, despre reziliența sistemului energetic; în Ljubljana despre reziliența societății; la Lublin, despre tendințele din vecinătatea NATO și UE.

Fiecare sesiune va avea un format duplex, având loc simultan în București și în orașele menționate mai sus. Locațiile vor fi conectate prin video-conferință, permițând publicului dintr-un oraș să interacționeze cu vorbitorii din celălalt. Publicul de la fața locului – între 50 și 100 de persoane în fiecare locație – va fi format din experți de nivel înalt din sectorul guvernamental și privat, din mediul academic și organizații non-guvernamentale.

Ce este Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență

Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC) este un centru de excelență în domeniul rezilienței, partener al NATO și UE, care acționează în beneficiul acestor organizații, precum și al statelor membre sau partenere.

Centrul îşi desfăşoară activitatea în asociere cu obiectivele UE și ale NATO în domeniul rezilienței, fără a fi subordonat direct vreuneia dintre aceste organizații. În acest fel, E-ARC poate oferi expertiză și statelor din zona Mării Negre care nu sunt membre UE sau NATO (Moldova, Ucraina, Georgia etc.)

În aprilie 2023, la seminarul NATO de la Riga, Centrul Euro-Atlantic de Reziliență a fost invitat de NATO ACT (Comandamentul Aliat pentru Transformare) pentru a-și prezenta viziunea euro-atlantică în domeniul rezilienței societale.

Experții Centrului au oferit cursuri privind întărirea rezilienței pentru oficialii guvernamentali din statele membre și partenerii UE, precum și pentru diplomații români și străini (până în prezent, cursurile s-au concentrat pe reziliența societății, reziliența infrastructurii de transport și reziliența sistemelor de comunicații).

E-ARC contribuie alături de analiști la activitatea Misiunii UE de Sprijin Civil pentru Republica Moldova, a cărei misiune este de a consolida rezistența sectorului de securitate în domeniul managementului crizelor și al combaterii amenințărilor hibride. Centrul răspunde astfel misiunii sale de a acționa în sprijinul obiectivelor de politică externă ale României și de a sprijini eforturile Uniunii Europene de a întări reziliența în statele din regiune.

România, prin Centrul Euro-Atlantic de Reziliență va găzdui cursul NATO Resilience Civil Experts, contribuind la reziliența colectivă a Alianței. În toamna anului 2023, Divizia pentru Politică și Planificare de Apărare a NATO și Centrul Euro-Atlantic de Reziliență vor organiza un curs cuprinzător la București, implicând experți în reziliență din națiunile NATO. Acesta este un moment esențial pentru România, subliniind rolul său important în sprijinirea agendei internaționale de reziliență. Prin co-organizarea acestui curs, E-ARC își consolidează angajamentul de a fi unul dintre cei mai importanți furnizori de expertiză în materie de reziliență, nu doar în regiunea Mării Negre, ci și în beneficiul tuturor statelor membre NATO.

E-ARC organizează în mod regulat evenimente publice (conferințe, seminarii, mese rotunde etc.) pentru a reuni cei mai relevanți actori din domeniul rezilienței și a crește gradul de conștientizare a publicului cu privire la domeniu.

Cele mai importante evenimente organizate anual de Centru sunt:

- Exercițiul Resilience Dome (ediția a II-a, București, 23 – 24 mai 2023), cu 200 de participanți, 60 voluntari, 12 instituții, observatori internaționali din cinci țări NATO. A fost aplicat un scenariu complex, cu diverse amenințări: CBRN, tehnologii emergente, cibernetice, protecție civilă, ordine publică, precum și intervenții specializate asociate unui incident biologic.

- Conferința Outlook on Resilience (Ediția a II-a, București, 30 – 31 mai 2023)

- Forumul Euro-Atlantic de Reziliență (Prima ediție, București, 15-16 noiembrie 2022).

E-ARC va încheia în 2023 două proiecte cu finanțare europeană, menite să întărească rezistența la dezinformare și amenințările hibride și să standardizeze anumite instrumente analitice în cadrul instituțiilor guvernamentale, pentru a crește interoperabilitatea și a reduce timpul de răspuns, consolidând astfel rezistența.

Sprijinind eforturile NATO, E-ARC coordonează, în parteneriat cu Ministerul Apărării din România, dezvoltarea doctrinei NATO pe tema „Planificarea răspunsului” în cadrul Conceptului de rezistență stratificată al Alianței.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului 565 din 19 mai 2021, misiunea E-ARC este de a dezvolta concepte, doctrine și metodologii în domeniul rezilienței, de a oferi cursuri de formare și o platformă pentru transferul de expertiză între instituțiile guvernamentale, sectorul privat, societatea civilă și mediul academic. E-ARC nu este o autoritate națională de reziliență și nu are responsabilități operaționale.

