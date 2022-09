Edi Iordănescu trage linie după meciul cu Bosnia: Important este să vedem cum terminăm. Am adunat 30 de zile la naţională

"Important este să vedem cum terminăm, să aducem trei puncte în acest ultim joc, pentru că pot conta şi în economia clasamentului, dar şi ca impresie. Pot să spun că după a treia acţiune am un tablou complet asupra situaţiei şi al etapelor care ar trebui urmărite pentru a creşte nivelul echipei şi pentru a începe să performăm, dar după această acţiune este firesc şi normal să ne aşezăm, să analizăm, să vedem ce am făcut, ce putem face în continuare şi care este interesul echipei naţionale. Interesul echipei naţionale va prima mereu.

Când vezi ce se întâmplă cu unu, doi, trei selecţioneri dinaintea ta, te aştepţi, poţi spune că sunt multe lucruri care nu m-au surprins. Dacă lucrăm împreună avem mai multe şanse la succes, dacă ne punem piedici încontinuu probabil că veţi revedea acest scenariu în viitor. Sunt conştient de faptul că la echipa naţională puteau fi mulţi antrenori buni, dar nu este drept să avem poziţia pe care am avut o încă de la început. Când sunt analizat eu, deşi ar trebui să fiu cea mai puţin importantă persoană de la echipa naţională, ar trebui să existe mai multă obiectivitate.

Eu am semnalat de la început, de când am venit la echipa naţională, că va fi un drum lung şi anevoios, sunt ani de secetă, de lipsă de calificări. Am adunat 30 de zile de când sunt la echipa naţională, nu se pot schimba lucrurile atât de repede. Trebuie să schimbăm gândirea, mentalitatea. Şi eu ştiu că sunt lucruri care nu funcţionează, ştiu că a arătat urât dubla cu Muntenegru, dar în acelaşi timp cred că ne lipseşte şi şansa şi am avut multe ghinioane", a declarat Edi Iordănescu, citat de Digisport.

Condiţia pusă de Iordănescu jucătorilor înainte de meciul cu Finlanda

"Cu toate că nu e stilul meu, e un lucru din vestiar pe care îl pot dezvălui. Chiar înainte de jocul cu Finlanda, înainte să iasă la încălzire, le-am spus că am biletul luat să merg la Frankfurt pe 8, pentru că ziua ulterioară trebuie să fiu la tragerea la sorți.

Dar le-am spus că dacă nu văd semnalele pe care le căutăm, dacă nu primesc răspunsurile pe care le caut de când am venit, am spus că eu nu mă urc în acel avion. Pentru că trebuie să ne demonstrăm nouă că putem.

Trebuie să demonstreze că încrederea mea pentru ei e necondiționată. Am avut multe discuții lungi cu ei. M-am dus în afara acțiunilor după ei, i-am urmărit, i-am sunat, am ținut legătura.

Au dat un prim răspuns, dar nu e suficient. Acum, mai avem o șansă. Dacă răspunsul e mai complet, cu siguranță că și poziția mea va fi mai de încredere", a declarat Iordănescu.

Gardoș, nemulțumit de modul în care Edi Iordănescu a realizat ultima selecție: Ca să faci reconstrucție trebuie să aduci jucători tineri

"Mă gândeam la Drăgușin, apropo că avem șase jucători din Serie B. De ce nu l-o fi chemat pe Drăgușin? Am văzut că joacă, e tânăr. În contextul în care Chiricheș e accidentat și trebuia să chemi pe cineva de urgență... ok, și Mitrea a mai fost pe la echipa națională, are o altă experiență și o altă maturitate, dar în ideea asta în care vrei să aduci jucători tineri, să reconstruiești.

Mă mai gândeam la Bicfalvi, care a lipsit în ultimii ani la echipa națională, deși joacă bine în Rusia. Și acum are un început bun de sezon la FC Ural. M-am uitat la mijlocașii convocați, da, sunt mai tineri, de perspectivă, dar mergând pe aceeași logică nu înțeleg de ce nu s-a mers pe aceeași idee și la fundașii centrali", a spus Florin Gardoș, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

