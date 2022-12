Eden Hazard se retrage de la naţionala Belgiei după CM 2022

Eden Hazard, starul selecţionatei de fotbal a Belgiei, a anunţat miercuri, pe contul său de Instagram, că pune capăt carierei internaţionale, după eliminarea naţionalei ţării sale în faza grupelor la Cupa Mondială 2022 din Qatar, informează AFP.



"O pagină s-a întors astăzi... Vă mulţumesc pentru dragostea voastră. Vă mulţumesc pentru sprijinul vostru inegalabil. Vă mulţumesc pentru toată această fericire împărtăşită din 2008. Am decis să pun capăt carierei mele internaţionale", a scris atacantul echipei Real Madrid, în vârstă de 31 de ani.



Căpitanul Belgiei la Cupa Mondială a adunat 126 de selecţii şi a înscris 33 de goluri El a sărbătorit prima sa convocare în noiembrie 2008, împotriva Luxemburgului, când avea 17 ani şi 316 zile.



Ultima apariţie a lui Eden Hazard în tricoul Belgiei a fost pe 1 decembrie, când a intrat pe teren în ultimele minute ale meciului cu Croaţia (0-0), din faza grupelor CM 2022. Acest rezultat nu le-a permis belgienilor să se califice în optimile de finală, părăsind competiţia din Qatar.



La finalul acelei partide, Hazard şi-a exprimat îndoielile cu privire la viitorul carierei sale internaţionale, indicând că pleacă în vacanţă pentru a se gândi la acest lucru.



Puţin folosit la nivel de club în ultimele trei sezoane, jucătorul lui Real Madrid a contat pe turneul din Qatar pentru a arăta că "nu este terminat".



"Odată cu ritmul meciurilor, îmi voi găsi nivelul. Nu am devenit rău în câteva luni", a explicat el.



Anunţul său de miercuri trezeşte temeri cu privire la alte retrageri din selecţionata Belgiei. În timp ce portarul Thibaut Courtois (30 ani) a asigurat că va continua să poarte tricoul naţionalei, alţi jucători precum Romelu Lukaku (29 ani) şi Kevin De Bruyne (31 ani) nu s-au exprimat încă pe acest subiect, scrie Agerpres.

Roberto Martinez a demisionat din funcţia de selecţioner al Belgiei după ce ţara sa a fost eliminată de la Mondial

Belgienii s-au clasat pe locul al treilea în Grupa F a competiţiei din Qatar, după ce au remizat joi cu vicecampioana mondială Croaţia (0-0), care s-a calificat în optimi de pe poziţia secundă în această grupă, câştigată surprinzător de naţionala Marocului.



"A fost ultimul meu meci alături de această selecţionată şi este un moment foarte emoţionant pentru mine, după cum vă puteţi imagina", a declarat Martinez la conferinţa de presă.



"Sunt o persoană căreia îi place să înveţe din lecţiile primite. Sunt aici de şase ani. Am fost foarte implicat în acest proiect. Am obţinut o medalie de bronz (la Cupa Mondială 2018 - n.red) şi trebuie să dăm o nouă oportunitate acestui proiect. Mi-a plăcut foarte mult, am lăsat o moştenire importantă şi sunt foarte mulţumit de ceea ce am realizat", a adăugat tehnicianul spaniol.



"Când văd jucătorii în vestiar, văd fotbalişti care cresc şi profită de toate lecţiile alături de această generaţie. Şase ani în care am crescut şi am făcut tot ce puteam face cu o selecţionată. Sunt foarte mulţumit de ceea ce am făcut cu această echipă naţională. Iar fanii adevăraţi apreciază ceea ce a realizat această echipă", a subliniat Roberto Martinez, care a condus selecţionata Belgiei începând din 2016, scrie Agerpres.

