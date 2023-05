Echipele în insolvenţă ar putea fi interzise din competiţiile de fotbal. AFAN vrea să schimbe regulamentul

Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori (AFAN) îşi propune în perioada următoare modificarea Legii Insolvenţei astfel încât cluburile care intră în insolvenţă să nu mai poată activa în competiţiile profesioniste, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul primei zile a congresului FIFPRO de la Bucureşti, secretarul general al AFAN, Dumitru Costin.



"Pe agenda noastră există o modificare a legii în ceea ce priveşte cluburile care doresc să intre în insolvenţă şi să păcălească în viitor competiţia, jucătorii şi antrenorii. Astfel, aceste cluburi intrate în insolvenţă nu vor mai avea dreptul de a participa în competiţiile profesioniste. Şi asta nu numai la fotbal, ci la toate disciplinele sportive. Să meargă la amatori, pentru că acolo le este locul. Avem în acest sens discuţii cu cei din Parlament, eu sper să se adopte cât mai curând", a menţionat Dumitru Costin, care este totodată şi preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), scrie Agerpres.

AFAN a asistat 640 de jucători în 2022





Acesta a afirmat că anul trecut AFAN a asistat jucători în 640 de cazuri în diferite instanţe şi a pierdut unul singur. "AFAN a reprezentat anul trecut peste 640 de fotbalişti din România şi dintre toate aceste cazuri a pierdut unul singur. În acest context pot să anunţ că în urmă cu câteva zile, în Comitetul Executiv al FRF, a fost adoptat contractul cadru, un instrument care va fi utilizat în relaţia dintre cluburi şi jucători de acum încolo care are la bază contractul cadru european", a precizat el.



Emilian Hulubei, preşedintele Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori, a declarat că sindicatul discută cu FRF pentru modificarea regulamentului astfel încât fotbaliştii români neplătiţi să nu mai fie nevoiţi să aştepte trei luni pentru a obţine dezlegarea de cluburi.



"Pentru acest lucru este nevoie de o modificare de regulament. Suntem în discuţii cu FRF pentru a modifica acest regulament din sezonul următor. Ne dorim ca acesta să fie cât mai aproape de regulamentul FIFA, mai exact ca şi jucătorii români să aibă aceleaşi drepturi în România pe care le au cei străini aici. Sperăm să reuşim să rezolvăm această problemă, pentru că într-adevăr fotbalistul român este discriminat faţă de cel străin. Cel străin poate pleca oricând de la un club dacă nu este plătit după ce dă o notificare de 15 zile, în timp ce jucătorul român trebuie să aştepte până se judecă un memoriu şi câteodată durează şi 4-5 luni, timp în care e obligat să activeze pentru clubul respectiv", a explicat preşedintele.



Hulubei a menţionat că organizarea Congresului FIFPRO Division Europe General Assembly 2023 la Bucureşti reprezintă o recunoaştere a muncii depuse de AFAN în România în ceea ce priveşte protecţia jucătorilor. "Organizarea acestui eveniment la Bucureşti este o recunoaştere a celor de la FIFPRO faţă de munca pe care o depunem noi în folosul jucătorilor de fotbal din România", a adăugat el.



Prezent la conferinţa de presă, preşedintele FIFPRO Division Europe, David Terrier, validat în funcţie în cadrul congresului de la Bucureşti, a afirmat că jucătorii din România trebuie să se considere norocoşi să aibă alături o organizaţie precum AFAN.



"Mă bucur să mă aflu aici. România recuperează distanţa faţă de celelalte ţări în ceea ce priveşte protecţia socială a jucătorilor de fotbal. Prezenţa noastră arată susţinerea pe care o acordăm conducerii AFAN pentru munca pe care o depune. Am auzit în cadrul congresului de astăzi că ei se luptă la nivelul instanţelor de judecată, la nivelul Comisiei Europene pentru protejarea jucătorilor... de aceea consider că fotbaliştii din România trebuie să se considere norocoşi să aibă alături o organizaţie precum AFAN. FIFPRO va face în continuare tot posibilul pentru a susţine organizaţia sindicală din România", a precizat Terrier.



Preşedintele FIFPRO, David Aganzo, a declarat la rândul său: "FIFPRO este foarte mândră de munca pe care o depune Divizia Europa a organizaţiei şi de Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România. Acestea au dus la îmbunătăţirea considerabilă a situaţiei jucătorilor şi la protecţia lor. Este evident că fotbalul din România se dezvoltă, iar organizaţia sindicală face la fel".



Blocul Naţional Sindical organizează în aceste zile, la Bucureşti, prin afiliatul său Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori congresul FIFPRO Division Europe General Assembly 2023, în parteneriat cu Federaţia Sindicatelor Fotbaliştilor Profesionişti din Europa.



La eveniment participă reprezentanţi din 37 de ţări europene afiliate la aceste structuri sindicale. Printre invitaţi se numără reprezentanţi UEFA, delegaţie condusă de fostul mare fotbalist Zvonimir Boban, reprezentanţi ai European Clubs Association (ECA), organizaţie care reuneşte 137 dintre cele mai cunoscute cluburi de fotbal din Europa şi reprezentanţi European Leagues (EL), structură asociativă a Ligii Profesioniste de Fotbal din Europa.

