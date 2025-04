Echipa care promovează de fiecare dată când moare un Papă. Coincidență curioasă

Este vorba despre Clubul Avellino 1912, fiind o coincidenţă curioasă care s-a repetat cu echipa din regiunea Campania (sudul ţării) de şase ori în istoria sa, începând din 1958, notează EFE.

De fiecare dată când un papă a murit sau a renunţat a fost un an de promovare

Avellino nu numai că a "înviat" la fiecare moarte a unui papă (sau demisie, cum a fost cazul lui Benedict al XVI-lea în 2013), dar de fiecare dată când un papă a decedat sau a renunţat a fost un an de promovare.



De altfel, clubul din sudul ţării a cunoscut şi alte succese în care nu au existat morţi sau demisii papale: în anii 1949, 1973, 1995, 2003, 2007, 2010, 2011 şi 2019.



Cu toate acestea, în cei şase ani în care s-a petrecut această coincidenţă curioasă, numele clubului a dominat, ca şi cu această ocazie, o bună parte din ştirile sportive italiene sau reţelele sociale de când există.

Când s-a întâmplat prima dată. Ce a urmat





Prima dată s-a întâmplat în 1958, când Papa Pius al XII-lea a murit şi echipa a promovat în Serie C. După doar cinci ani, la moartea lui Ioan al XXIII-lea, în 1963, Avellino şi-a semnat revenirea în Serie C, după ce retrogradase în 1962.



În 1978, anul în care au murit Paul al VI-lea şi Ioan Paul I, Avellino a obţinut cel mai mare succes al său: singura sa promovare în Serie A.



A patra oară a fost odată cu moartea polonezului Karol Wojtyla, Papa Ioan Paul al II-lea, în 2005, an în care a promovat în Serie B. În 2013, deşi niciun Papă nu a decedat, dar germanul Joseph Ratzinger şi-a prezentat demisia, iar Avellino a promovat în Serie B.



Ultima dată, cea mai recentă din istoria acestei curioase coincidenţe, a fost sâmbăta trecută, când şi-a confirmat revenirea în Serie B cu doar două zile înainte moartea argentinianului Jorge Bergoglio, care semnase tricoul echipei cu doar câteva luni înainte, scrie Agerpres.

