E Dumnezeu unul de-al nostru? Iosua Faur: A venit aici, în neputinţă, în mizerie şi-n nenorocire pentru bucuria de a te vedea pe tine mântuit!

Probabil că nu mulţi şi-au pus astfel de întrebări, însuşi scenariul fictiv pare unul “nepotrivit”, ba chiar ofensator, ceva ce “nu se cade”. Şi totuşi, artista Joan Osborne şi-a pus toate aceste întrebări în piesa lansată în urmă cu 28 de ani care, la vremea aceea, a ajuns pe radio şi a urcat rapid în topuri, ba chiar a primit şi numeroase distincţii MTV şi Viva.

Mesajul din spatele versurilor

Aşa cum explică mai jos pastorul Iosua Faur, nu are ce să fie jignitor în ceea ce se numeşte “întruparea lui Dumnezeu prin naşterea lui Iisus Hristos.” Dumnezeu a coborât, cu adevărat, printre noi, prin Fiul Său şi este, în continuare, cu noi în fiecare zi. Desigur, dramatizarea din versurile lui Osborne duce înspre o zonă artistică şi, pe alocuri, comercială, dar undeva acolo, printre rânduri, rezidă acest adevăr, confirmat şi în Biblie: acela că Dumnezeu “s-a înomenit”, a luat chipul nostru şi a venit pe lume ca prunc, ca oricare dintre noi, atunci când Iisus a fost născut dintr-o mamă care a trecut prin acelaşi travaliu şi aceleaşi dureri ca oricare altă femeie. În plus, Fiul Omului a venit pe acest pământ cu o misiune: nu să I se slujească, ci El să slujească şi a atins punctul culminant atunci când şi-a dat viaţa pentru noi, pentru mântuirea noastră.

Iată ce spune pastorul Faur: “În anul 1995 o cântăreaţă celebră din vremea aceea, Joan Osborne, a lansat o piesă care a fost foarte apreciată, era un şlagăr pe atunci. Se numea “De-al nostru” (One of us). Dacă citiţi versurile veţi vedea că artista se întreabă cum ar fi fost dacă Dumnezeu ar fi fost unul de-al nostru. Asta-i frământarea ei. Îşi punea tot felul de întrebări “filosofice” de genul – cum ar fi dacă şi Dumnezeu ar fi ca unul dintre noi, obosit, mergând cu autobuzul, nerăbdător să ajungă odată acasă... Eu când am auzit prima dată melodia, vă spun sincer că mi s-a părut aşa… lucru slab. Dar, gândindu-mă mai bine, mi-am dat seama că singurul lucru jignitor din cântarea aceasta este ideea că ar fi interesant ca Dumnezeu să fie ca unul dintre noi, dar e imposibil. Că Dumnezeu n-are treabă cu omenirea! Că dacă există Dumnezeu e undeva departe şi, chiar şi dacă El este cel care ne-a creat, a rotit bine cheiţa acestui univers, a lăsat jucăria să-şi facă jocul şi El îşi vede de alte treburi mult mai importante.

Ei bine, uitându-ne în Sfânta Scriptură, e adevărat că nu l-am văzut pe Dumnezeu mergând cu autobuzul, dar Îl vom vedea săptămâna aceasta mergând cu măgăruşul. Asta ce înseamnă? Că Dumnezeu a devenit ca unul dintre noi. Domnul Iisus a pătruns în lumea aceasta! Ceea ce oamenii aceştia gândeau şi spuneau că este imposibil – de fapt, este realitate. Dumnezeu, prin Cristos, a devenit unul de-al nostru. Vă întreb: oare am pierdut uimirea în faţa întrupării lui Iisus Hristos? Ne-am obişnuit atât de mult şi am sărbătorit atât de mult încât nu ne mai mişcă? Doar gândiţi-vă! Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel veşnic a devenit un embrion prin întrupare! Cel care a creat totul a venit în lume născându-se. Dumnezeu infinit a devenit un bebeluş. Dumnezeul cel atotputernic a devenit neputincios. Cel care este doar duh a putut să fie străpuns. Cel îmbătrânit de zile a avut, la un moment dat, vârsta de o zi, şi-apoi o lună şi-apoi un an şi-apoi 30 de ani. Cel care susţine lumea prin cuvântul gurii Sale a devenit dependent de hrana unei mame adolescente.

Asta s-a întâmplat la întrupare. Dumnezeu a devenit om. Termenul biblic pentru acestă realitate este “întruparea”. Dumnezeu a luat trup în persoana Fiului Său iar Iisus a devenit ca unul din noi. Coloseni 1:15 declară că El este chipul Dumnezeului nevăzut. Şi în 2:9 – “căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii. A venit aici, în neputinţă, în mizerie şi-n nenorocire pentru bucuria de a te vedea pe tine mântuit! Aşadar, Dumnezeu a devenit “unul de-al nostru” în persoana lui Iisus Hristos! Titlul melodiei a fost bun!” a mărturisit Iosua Faur, pastorul Bisericii Baptiste Sfânta Treime din Brăila.

