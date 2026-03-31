€ 5.0988
|
$ 4.4463
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
DCNews Stiri După Spania, și Italia refuză accesul SUA la bazele sale militare
Data actualizării: 22:37 31 Mar 2026 | Data publicării: 22:36 31 Mar 2026

După Spania, și Italia refuză accesul SUA la bazele sale militare
Autor: Doinița Manic

imagine cu avioane militare Italia a refuzat să ofere permisiunea ca avioanele militare americane să aterizeze la baza aeriană Sigonella din Sicilia. Foto: Pixabay

Italia a refuzat utilizarea de către SUA a bazei aeriene din Sicilia pentru misiuni în Orientul Mijlociu.

După ce la începutul lunii martie, avioanele americane au părăsit bazele din Spania, Madridul refuzând să susțină atacul SUA contra Iranului, acum și Italia a refuzat să ofere permisiunea ca avioanele militare americane să aterizeze la baza aeriană Sigonella din Sicilia înainte de a zbura spre Orientul Mijlociu. Informația a fost confirmată marți de un oficial al guvernului italian, scrie Corriere della Sera.

De ce avioanele americane nu au primit permisiunea de a ateriza la baza militară din Italia

Potrivit sursei citate, unele bombardiere americane plănuiau să aterizeze la baza aeriană Sigonella săptămâna trecută înainte de a continua zborul, dar planul lor de zbor nu a fost comunicat în prealabil Statului Major General al Forțelor Aeriene italiene, iar aeronavele americane nu primiseră autorizația de aterizare.

Deoarece acestea nu erau zboruri logistice, ele nu erau acoperite de tratatul bilateral care reglementează bazele militare americane din Italia, care permite utilizarea logistică și tehnică. Din această cauză, ministrul Apărării din Italia, Guido Crosetto, a refuzat avioanelor utilizarea bazei Sigonella, deoarece permisiunea în acest caz ar fi nevoie de aprobarea parlamentului italian.

VEZI ȘI: Donald Trump, nouă răbufnire la adresa NATO: SUA își vor aminti!

Cu toate acestea, Crosetto a insistat că este „pur și simplu fals” faptul că Italia a blocat tot accesul la baze, spunând că utilizarea lor de către SUA este reglementată de un tratat din 1954 și că ambele părți sunt conștiente de prevederile acestuia.

Guvernul italian precizează că bazele Italiei nu au fost închise pentru SUA

Un oficial al guvernului italian a confirmat raportul conform căruia avioanelor americane care zboară spre Orientul Mijlociu li s-a refuzat dreptul de aterizare, subliniind că bazele nu au fost închise pentru SUA, dar explicând că autorizațiile sunt decise în funcție de merite individuale.

Într-o notă din biroul prim-ministrului italian Giorgia Meloni, un apropiat al lui Donald Trump, Roma nu a negat episodul, dar a subliniat că acesta nu înseamnă un conflict cu Washingtonul.

„Fiecare cerere este examinată cu atenție, de la caz la caz, așa cum s-a întâmplat întotdeauna în trecut. Nu au existat probleme critice cu partenerii internaționali. Relațiile cu Statele Unite, în special, sunt solide și se bazează pe o cooperare deplină și loială”, se arată în comunicat. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
italia
spania
sua
baze militare
avioane militare
iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close