Ducesa de Edinburg ”se roagă” pentru femeia accidentată de o motocicletă din coloana sa oficială

Un vehicul al Poliției Metropolitane care făcea parte din coloana oficial a Ducesei Sophie a lovit un pieton pe M4 la intersecția dintre Cromwell Road și Warwick Road, Earls Court, miercuri, în jurul orei 15.21, informează The Independent.

Serviciile de urgență au intervenit, iar femeia, în vârstă de 80 de ani, a fost transportată la spital, unde starea ei a fost descrisă ca fiind critică.

Palatul Buckingham a emis un comunicat prin care transmite că ”gândurile și rugăciunile din inimă ale ducesei sunt cu doamna rănită și familia ei”, adăugând că Ducesa este ”recunoscătoare pentru răspunsul rapid din partea serviciilor de urgență” și că va ramâne la curent cu evoluția cazului”.

Miercuri seara, poliția a declarat că nu au fost raportate alte persoane rănite și că cercetările cu privire la accident sunt în desfășurare.

Ducesa, în vârstă de 58 de ani, a sărbătorit Încoronarea Regelui în weekend împreună cu soțul ei, Prințul Edward, Ducele de Edinburgh și alți membri ai Familiei Regale.

