Droguri vândute pe grupuri de Telegram. Răzvan Dumitrescu: Totul e la vedere. Noi am intrat în ele. Dacă am putut noi, poate și Poliția Română - Foto

Antena 3 CNN a descoperit un grup de Telegram în care se vând droguri. Consumatorii pot vorbit direct cu dealerii și pot afla prețul substanțelor psihoactive. Mai mult decât atât, acolo ar fi menționate și toate zonele în care oamenii pot avea acces la aceste droguri. Jurnaliștii au prezentat în direct mai multe dintre discuțiile membrilor acestui grup în direct la TV.

"Totul este la vedere. Există canale de Telegram pe care se întâlnesc consumatori cu dealeri. Sunt unele canale care au peste 8.000 de utilizatori și veți vedea mostre din discuțiile lor. "Ăștia vor să ne încarce, să ne omoare și Pascu să trăiască cu bine", mă rog, chestii din acestea aparent neimportante. Mai dăm o foaie, dacă parcurgi toate lucrurile astea vei vedea la un moment dat că apar mărfurile. Sigur, la un moment dat cer legalizarea, "hai să ieșim în stradă pentru legalizare", și iată marfă și preț deja: "Atenție, s-a dat drumul la boabe, boabe, 260 de miligrame pe 100 de dolari". Sau bomboanele albastre, unde și astea au un preț, au 22 de lei bucata. Boabe Punisher Blue - 10 grame 400 de lei. Deci nu au nici o jenă.

Răzvan Dumitrescu: Treaba asta se întâmplă sub nasul și sub ochii tuturor

Noi le descoperim uitându-ne din redacție la lucrurile astea, cred că au calculatoare și ăștia de la Poliția Română, nu? Sper să aibă. Și pe telefon mobil poți să ajungi și să le descoperi. Nu trebuie neapărat calculator. Vorbesc despre 13 zone, vorbesc și înșiră acolo sectoarele unde se găsesc lucrurile astea. E la vedere.

La un moment dat aveau și o pungă mare de praf. Craiova, Brașov, Slatina, "pentru orice nelămurire nu ezitați să apelați la...". Dai un click acolo dacă ești în grup și îți răspunde cineva. (...) Sunt canale în România pe care se face așa ceva. Noi am intrat în ele, dacă am putut noi, poate și Poliția Română să facă lucrurile acestea. Treaba asta se întâmplă sub nasul și sub ochii tuturor", a declarat jurnalistul Răzvan Dumitrescu la Antena 3 CNN.

