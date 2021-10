"Drogații de la partidul X" sau "Partidul X vă dă droguri". Organizația pentru legalizarea marijuanei: Am decis să nu le dăm numele. Vor să elimine pedeapsa

În România, mulți tineri ajung să fie închiși pentru deținerea de canabis pentru consum propriu. Acest lucru s-ar putea schimba. Sugestia celor de la Legalizăm are în vedere eliminarea pedepsei penale pentru oamenii care sunt găsiți cu maxim 5 grame de canabis, deținute în vederea consumului propriu.

”Vești bune, suntem în discuții cu un mic grup de parlamentari interesați să facă o schimbare! Am discutat cu ei, le-am prezentat situația privind tinerii închiși pentru deținerea de canabis pentru consum propriu și le-am explicat de ce nu trebuie să fie tratați ca niște infractori. Și ei consideră că avem dreptate, iar în urma acestui lucru am decis să acționăm împreună. Săptămâna viitoare, vom merge în audiere la Agenția Națională Antidrog, pentru a discuta această problemă. Sugestia noastră are în vedere eliminarea pedepsei penale pentru cei care sunt găsiți cu maxim 5 grame de canabis, deținute în vederea consumului propriu.

Pentru a evita atacurile politice de genul "Drogații de la partidul X" sau "Partidul X vă dă droguri" și pentru a nu periclita inițiativa, am decis să nu publicăm numele și partidul din care aceștia fac parte.

Ceea ce poți face tu este să vorbești cu prietenii să semneze petiția, cu căt numărul semnatarilor va fi mai mare cu atăt grupului nostru de parlamentari le va fi mai ușor să se apere de atacurile politice venite pe subiectul canabis.Rămâi alături de noi pentru că vom reveni în scurt timp cu mai multe detalii! Semnează Petiția! www.legalizam.ro

Atunci când vom merge la ANA, vom aduce în vedere și numărul de semnături pe care le-am strâns. Cu cât sunt mai multe, cu atât mai bine! Donează și ajută la dezvoltarea proiectului. Echipa Legalizăm.ro este pusă pe treabă! www.legalizam.ro/doneaza”, a transmis organizația care militează pentru legalizarea marijuanei - Legalizăm.ro.

SURSA FOTO: Fotografie creată de RODNAE Productions, de la Pexels

