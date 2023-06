Dramatism în Belgia. Antwerp a câștigat titlul pentru prima dată din 1957, cu un gol în minutul 90+4 / Video

Royal Antwerp a câștigăt campionatul Belgiei la fotbal pentru prima dată din sezonul 1956-1957. Antwerp s-a deplasat pe la Genk, care la rândul ei cu o victorie putea să ocupe primul loc și să câștige titlul.

Mai mult, în lupta pentru câștigarea campionatului s-a mai aflat și Union SG, dar care a pierdut acasă, scor 1-3.

Prin urmare, Royal Antwerp a profitat de pasul greșit al echipei Union SG și astfel, în urma golului marcat de fostul jucător al lui Tottenham Hotspur, Toby Alderweireld, a încheiat campionatul în frunte.

VIDEO

GOAL OF THE SEASON ????



Alderweireld with an INCREDIBLE STRIKE in the 94th minute (!) to crown Antwerp the Belgian champions for the first time since 1957!!! ????



pic.twitter.com/3NWysDRwiV