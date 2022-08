Dragnea, prima reacție la patru ani de la protestul din 10 august / video

„M-a frapat ieri un lucru. A fost 10 august și au trecut patru ani de la protest. E hilar în același timp, dar și trist, pentru că l-am revăzut pe Mălin Bot, personaj emplematic pentru 10 august 2018, spunând că Dragnea, îmbrăcat în jandarm, la volanul dubei, i-a udat cu apă. Emblematic pentru 10 august. Câți oameni crede Liviu Dragnea că l-au crezut, în momentul acela, pe Mălin Bot?”, l-a întrebat, joi, Răzvan Dumitrescu pe Liviu Dragnea.

„Suficienți! Se credea orice atunci, absolut orice!”, a spus Liviu Dragnea.

„Cum spuneam, e și trist, dar și vesel. Ar fi vesel dacă nu te-ar afecta și te-ai uita ca la un film”, a mai zis Răzvan Dumitrescu.

„Legat de această afirmație, dacă eram îmbrăcat în jandarm, dacă eram aproape de zona aia, aflau, pentru că s-a căutat orice. Eu eram la Neptun atunci. Ce mi se pare mie trist este faptul că s-a deschis un dosar penal pentru a fi cercetați jandarmi, s-a închis, s-a redeschis, în condițiile în care am văzut, ulterior, în alte țări, și vom mai vedea în continuare, cum jandarmii apără ordinea publică. Ce ar trebui să facă jandarmii, nu numai în România, ci în general?! Din ce am citit atunci pe Internet, înainte de 10 august, din ce am văzut la televizor atunci, din ce am citit ulterior, sunt foarte multe opinii că, de fapt, acolo a fost o tentativă de lovitură de stat. Pe lângă protestatarii pașnici care au fost, erau unii violenți și foarte bine organizați. Ideea de a prelua clădirea Guvernului prin violență nu e în Codul penal?”, a spus Liviu Dragnea.

Mugur Ciuvică a vorbit despre protestul din 10 august.

„Ce importanță politică a avut 10 august? Îmi este greu să zic. A fost una din multiplele acțiuni din ăia trei ani de dărâmare a PSD-ului lui Dragnea, aflat la guvernare. Nu-mi dau seama cât a contat în sine 10 august. Țineți minte că au fost multe proteste, majoritatea minore, dar foarte mediatizate. Din câte îmi aduc aminte, 10 august a fost un răspuns la #rezist”, a spus Mugur Ciuvică.

„S-a aruncat cu de toate atunci, inclusiv în jandarmi. Au fost exagerat de violenți. Au încercat în câteva rânduri să spargă cordonul pentru a intra în Guvern. Nu au fost lăsați. La 23.00, mitingul era ilegal, adică neautorizat, dar asta era deja obișnuință. La 23.00, jandarmii au spus gata, haideți acasă. Nu au vrut și s-a început cu interacțiunea puternică între cele două părți”, a amintit Mugur Ciuvică. „Una e să faci un protest neautorizat, alta e să vrei să intri într-o instituție a statului”, a subliniat acesta.

