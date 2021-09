Dr. Nițescu: Cum ne ajută regula 5:2 pentru a ne menține greutatea și a fi sănătoși

”Alimentatia sanatoasa combina gustul dat de educatie cu cel oferit de papilele gustative! Exista numeroase teorii referitoare la alimentatia sanatoasa, fiecare dintre ele promovand anumite proportii ale macronutrientilor si anumite categorii de alimente. Cred insa ca este dificil spre imposibil sa mentii un anumit pattern alimentar toata viata. Acest lucru poate fi atins doar atunci cand ai o stare de sanatate care nu iti permite sa mananci orice, necesitand un anumit regim alimentar. Sigur, sa spui ca gustul este dat de educatie suna putin ca din carti! Dar este foarte adevarat!

Cand esti concentrat pe mentinerea sanatatii si cunosti ce este benefic si ce nu, chiar nu ai o problema legata de un aliment sau altul, pentru ca vei gasi suficiente modalitati sa il prepari asa incat sa fie si atragator.

Daca intrebam 100 de oameni alesi aleator din populatia generala, daca doresc sa manance de doua ori pe saptamana paste integrale cu somon si broccoli, nu cred ca vom avea 10 raspunsuri afirmative. Daca intrebam insa 100 de oameni din categoria celor interesati de mentinerea sanatatii sau redobandirea ei, cred ca procentul raspunsurilor afirmative ar fi majoritar.

Intrebarea pe care ne-o punem cu totii este urmatoarea: cum sa combinam alimentele asa incat sa fie si ce trebuie, dar sa ne si bucure papilele gustative? Raspunsul il gasim desigur tot in carti, unde sunt numarate portiile consumate intr-o saptamana din diferite alimente considerate sanatoase sau nu.

Nu cred ca ne dorim sa stam sa numaram! Saptamana are 7 zile, in mod obisnuit 5 zile lucratoare si 2 libere, asadar putem alege sa mancam sanatos 15 mese pe saptamana si 6 mese sa fie cu mancarea ce ne bucura papilele gustative.

Cu alte cuvinte, daca in timpul saptamanii mancam sanatos, in weekend putem manca ceea ce ne dorim sau putem avea in fiecare zi o masa in care sa avem un fel de mancare preferat (exemplu: de 2 ori/saptamana gratar din carne rosie, de 2 ori branzeturi grase, o portie de cartofi prajiti pregatiti acasa, o inghetata). Sigur ca daca la un gratar din carne rosie cu grasime (ex.ceafa la gratar) adaugam o garnitura din legume la gratar sau o salata, daca la cartofi prajiti adaugam gratar de curcan si salata si daca la branza grasa adaugam o salata sau legume la cuptor, iar la restul meselor mancam sanatos, nu cred ca avem motive de ingrijorare in privinta greutatii sau sanatatii metabolice!

Din experienta proprie, cat si din cea dobandita in cei 10 ani de consultatii nutritionale, sunt convinsa ca acest raport 5:2 (mancare sanatoasa/mancare preferata) functioneaza si ne poate ajuta in mentinerea greutatii si a sanatatii metabolice! Pentru cei care au avut exces ponderal si au slabit, mentinerea greutatii obtinute in urma dietei se face cu mai multa miscare si cu respectarea raportului 5:2. Revenirea la stilul de viata ce a precedat programul de slabire, va conduce automat le redobandirea sau chiar depasirea kilogramelor pierdute.Asadar pentru a mentine sanatatea pe termen lung este important sa imbinam mancarea cu gust educat cu cea care ne stimuleaza papilele gustative!”, a spus medicul Maria Nițescu.