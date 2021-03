Dr. Emilian Imbri, moment jenant în direct la TV: Sunt mai zăpăcit așa. "Am intrat și nu am întrebat ce e aici"

Medicul Emilian Imbri a fost invitat la o emisiune de la RealitateaPlus. După ce a asistat la cearta dintre Antonio Andrușceac (AUR) și Ionuț Moșteanu (USR), doctorul a spus că a avut parte de un moment jenant, întrucât nu are nici o legătură cu acest subiect și se aștepta să vorbească despre situația epidemiologică din România, nu să asiste la scandalul parlamentarilor.

"Eu îmi cer scuze, am avut impresia că sunt în plus. E de râs, îmi cer scuze, eu sunt mai zăpăcit mai așa. Am intrat și nu am întrebat ce e aici așa. Am încercat să admir eleganța doamnei moderator, care a reușit să mă scoată dintr-o situația jenantă, îmi dă și cuvântul. Eu am niște colegi care au intrat de curând în Parlament, sunt doi profesori renumiți pe care îi admir și vreau să le transmit: "Copii, fugiți de acolo până nu e târziu". Vă promit că rămân liniștit aici, cine mai poate pleca.", a spus amuzat medicul Emilian Imbri, după ce a asistat la cearta dintre Ionuț Moșteanu și Antonio Andrușceac.

