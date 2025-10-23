Două avioane ruseşti au invadat spaţiul aerian al Lituaniei. Alarmă NATO

Două aeronave militare ruseşti au pătruns joi pentru scurt timp în spaţiul aerian al Lituaniei, provocând reacţii ferme din partea autorităţilor de la Vilnius şi intervenţia avioanelor NATO.

Incidentul de 18 secunde

Potrivit armatei lituaniene, cele două avioane, un Suhoi Su-30 şi un avion-cisternă Iliushin Il-78, au intrat în spaţiul aerian lituanian pentru aproximativ 18 secunde, în jurul orei 15:00 GMT.

Se presupune că aeronavele se aflau într-o misiune de antrenament de realimentare în zbor, zburând dinspre exclava rusă Kaliningrad, situată între Polonia şi Lituania.

Intervenţia NATO

În urma încălcării spaţiului aerian, avioane spaniole Eurofighter Typhoon, parte a misiunii de poliţie aeriană NATO în ţările baltice, au fost ridicate de la sol pentru a intercepta aeronavele ruseşti.

Incidentul a durat doar câteva zeci de secunde, fără producerea vreunei confruntări directe.

Reacţia autorităţilor lituaniene

Şefa guvernului de la Vilnius, Inga Ruginiene, a condamnat ferm incidentul: „Acest incident demonstrează încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist, sfidând dreptul internaţional şi securitatea ţărilor vecine”. Ea a adăugat că Lituania este în siguranţă şi că, împreună cu aliaţii NATO, va apăra fiecare centimetru al ţării.

Lituania, alături de Letonia şi Estonia, întreţine relaţii tensionate cu Rusia, moştenite din perioada sovietică. Ţara baltică se remarcă în cadrul NATO prin alocarea unor procente ridicate din PIB pentru apărare şi pentru sprijinul militar acordat Ucrainei.

În contextul tensiunilor regionale, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat necesitatea consolidării apărării europene pentru a descuraja orice intenție de agresiune din partea Rusiei. În cadrul unei întâlniri la Consiliul European, el a declarat că Uniunea Europeană trebuie să se echipeze corespunzător pentru a preveni orice gând de atac asupra Europei din partea Rusiei.

Președintele a subliniat că România este mult mai puternică economic decât Rusia și că, dacă se pregătește corespunzător, nu există un astfel de pericol. El a adăugat că amenințările hibride rămân o preocupare constantă pentru Consiliul European.