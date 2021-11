Dosarul lui Dumitru Dragomir se rejudecă. Decizia instanţei

Instanţa a decis ca dosarul în care este implicat şi Dumitru Dragomir să se rejudece. Astăzi era fixată data la care s-ar fi dat sentinţa finală, însă decizia a fost ca dosarul să se rejudece, potrivit România TV. Judecătorii Curţii de Apel au dat această decizie în dosarul în care Dumitru Dragomir este cercetat pentru fapte grave. Procurorii DNA l-a acuzat şi trimis în judecată pe acesta pentru luare de mită şi complicitate la spălare de bani.

Magistraţii au decis să anuleze decizia dată într-o primă instanţă de către Tribunalul Bucureşti, conform căreia Mitică Dragomir ar fi trebuit să fie condamnat la patru ani de închisoare, şi să fie reluat de la zero acest dosar, întrucât magistraţii au stabilit că dosarul trebuia judecat încă de la început la Curtea de Apel Bucureşti, deoarece fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan, este avocat şi este, la rândul său, parte în dosar şi, din punct de vedere legal, acest dosar trebuia judecat la Curtea de Apel.

Dumitru Dragomir îi face praf pe fotbaliştii din Liga 1 care nu se vaccinează

Dumitru Dragomir, fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, i-a atacat pe fotbaliştii din Liga 1 care refuza vaccinarea împotriva COVID-19, dar şi pe Gigi Becali, patronul FCSB.

„Nu se vaccinează de proști și de tâmpiți! Văd atâta mortalitate în această țară și nu își pun capul la contribuție. Poporul israelian, americanii care conduc omenirea, englezii, francezii, toata lumea vrea să își extermine populația?

Suntem tâmpiți cu toții, până se găsește un medicament miraculos vaccinul este singura variantă.

Eu am făcut de două ori COVID, dar am avut o formă gravă la început, dupa vaccin am făcut o glumă, vaccinul este extraordinar de bun, numai proștii, analfabeții nu se vaccinează. Proporția este de peste 90 de nevaccinați care mor, asta ce spune?

E multă prostie în poporul ăsta al nostru”, a declarat Dumitru Dragomir, conform realitateasportiva.net.

Dragomir afirmă şi că, dacă ar fi fost în continuare şeful LPF, nevaccinaţii nu ar fi avut voie pe stadion, indiferent de nume.

„Nu aveau ce căuta, nici măcar în stadion nu ar fi intrat, dacă eram la Ligă. Acum ai o larghețe extraordinară, dacă intră unul în teren și îi suflă altuia în gură e gata. Ia să le fi dat 3-0 în primul meci și 3-0 la al doilea joc, să vedeți că cum erau toți în joc de glezne la vaccinare.

Aici greșește foarte tare Gigi Becali, deși e dibaci, nu a zis niciodată nu vă vaccinați. Nu ar spune-o niciodată pentru că ar trebui să fie condamnabilă această treabă, îndemnul catre nevaccinare.

Eu sunt foarte indignat la adresa celor care nu vor să se vaccineze. Gigi Becali nu cred că e vaccinat. El se bazează pe medicamentele pe care le are. Cu medicamentele lui am scăpat a doua oară de COVID. Mi-a dat si ivermectină”, recunoaște Dumitru Dragomir.