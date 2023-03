Dorin Cioabă vrea să dea BOR în judecată pentru perioada în care comunitatea de rromi a fost ţinută în robie. Gelu Duminică: Nicio şansă de reuşită! O altă fumigenă

"Dorin Cioabă, cel care este numit de presă cu autoproclamata titulatură de ”regele romilor” (această funcție nu a fost vreodată recunoscută de romi și nici nu cred că va fi) a anunțat că va da în judecată Biserica Ortodoxă Română pentru a cere despăgubiri pentru cei aproape 500 de ani de robie. Sigur, orice cetățean are dreptul de cere în instanță orice dorește, însă, în acest caz, solicitarea dlui Cioabă nu are nici-o șansă de reușită. Motivele sunt multe și, cu siguranță, dacă dl Cioabă va face ce a spus că va face (personal am mari îndoieli) veți vedea că argumente respingerii unei astfel de solicitări acoperă atât zona de calitate procesuală a BOR cât și de faptul că acțiunile Bisericilor Ortodoxe din Muntenia și Moldova erau acoperite de legile acelor vremuri.

Sigur, trebuie să vorbim, și să cerem imperativ, responsabilitatea BOR, ”urmașa” celor două biserici (cvasi-autonome) față de această realitate prezentă în spațiul românesc timp de jumătate de mileniu, însă miza nu ar trebui să fie ”despăgubirea” (apropo, pe același silogism de ce nu dă în judecată statul român pentru că a avut sclavi și pentru că a creat legislație care transforma niște oameni în obiecte aflate la cheremul deținătorului?) ci accesul la arhivele aflate în custodie, documente care ne-ar ajuta să înțelegem mai bine realitatea acelor vremuri și să (ne) educăm societatea. Cu alte cuvinte, miza ar trebui să fie cunoașterea care să contribuie la reconcilierea istorică atât de necesară (educație și reducerea tensiunilor și prejudecătilor existente de ambele părți) și nicidecum banii. În plus, BOR actuală este cea care refuză accesul la documentele istorice pe care le are în arhive, deci aici ar avea și calitate procesuală.

În fine, personal iau această știre ca o altă fumigenă care aduce titluri de ziare. Una nouă din seria poveștilor și snoavelor lansate de ”curtea regală de la Sibiu”....", a scris Gelu Duminică pe Facebook.

Purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu: Cum vom putea îndrepta cruzimi şi nedreptăţi consumate în antichitate, în Evul Mediu sau în oricare epocă istorică?

"Robie istorică multietnică și înrobire ideologică actuală.

Dacă ignorăm complexitatea realului și a istoriei, reducând totul la câteva idei simplificatoare, dacă sfidăm realitatea încercând să judecăm și să tranșăm trecutul cu un instrumentar total inadecvat acestuia, cel al sensibilităților actuale, al drepturilor de azi ale omului, al avansului cunoașterii și al logicii prezentului, ca și cum acest instrumentar ar fi aplicabil unor lucruri din afara experienței sociale în care a apărut, atunci ne aflăm cu certitudine în fața unui șir nesfârșit de dileme împletite în firele milenare ale istoriei.

Cum vom putea îndrepta, de pildă, atâtea cruzimi și nedreptăți strigătoare la cer consumate în antichitate, în Evul Mediu, în timpul sângeros al Revoluției Franceze, al Holocaustului nazist, al sinistrului Gulag comunist sau în oricare epocă istorică ale cărei reverberații oricât de sublimate ajung încă supărător până la noi? Cum vom putea rescrie istoria în așa fel încât ea să se transforme într-un senin prezent continuu, edificat utopic pe ștergerea radicală a accidentatului relief cultural, social și moral al trecutului? Nu este nevoie de un doctorat în istorie universală pentru a afla că lumea, până relativ recent în epoca modernă, a fost organizată strict pe principii ierarhice care structurau piramidal societatea, formată din varii categorii de oameni incluse natural în sistemul politico-social al vremurilor. Așa a funcționat lumea multe mii de ani, conceptul de autonomie personală sau de persoană juridică apărând foarte târziu. În acest context și doar în el poate fi și trebuie înțeleasă inclusiv „robia romilor”.

Ține de onestitate să exprimăm regretul firesc pentru consumarea unor vicisitudini istorice neticluite diabolic de nimeni, dar și să spunem public și răspicat că nu toți romii erau cândva robi, că nu toți robii din Țările Române erau romi și că robi au fost și foarte mulți români, dar și tătari sau turci în aceeași epocă și în același spațiu geografic.În legătură cu solicitarea unor despăgubiri, „logica” acestui demers ar putea include în potențiala categorie a „despăgubiților” și o largă majoritate a locuitorilor României de azi care ar putea solicita despăgubiri de la urmașii teoretic identificabili ai boierilor de odinioară pentru iobăgia practicată în fostele Țări Române, sau chiar de la statul român însuși care plutea latent în realitatea adesea crudă și nedreaptă a diverselor epoci istorice din spațiul carpato-danubiano-pontic.

n cheia post-modernă și ideologică a reparării unor nedreptăți consumate la scara societății umane, ar putea părea totuși nedrept să selectăm doar o anumită categorie de fapte, precum „robia romilor”, și să aplicăm această cheie de judecată doar unei singure instituții, Biserica Ortodoxă Română. Fără să ne întrebăm ce a făcut și face aceasta constant pentru, nu împotriva unor oameni vulnerabili de orice etnie.Altfel, așa cum știm, dar nu subliniem destul, ideologia dăunează foarte grav sănătății organismului comunitar", a scris Vasile Bănescu pe Facebook.

