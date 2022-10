Dopaj Simona Halep. Smiley a reacționat în scandalul momentului. "Eu o știu pe Simona"

Smiley spune că o cunoaște pe Simona Halep și că are încredere că aceasta este un om corect. Cântărețul are încredere că într-un final se va dovedi că Halep nu a luat acea substanță cu bună știință.

"Eu o știu pe Simona și așa cum o știu eu e un om corect. Îmi pare rău pentru tot ce trăiește acum și cred că adevărul va răzbate și că trebuie să fim alături de ea pentru toată bucuria pe care ne-a oferit-o", a scris Smiley pe pagina sa de Facebook.

Dopaj Simona Halep, ce spun specialiștii. "Medicamentul nu a fost administrat din greșeală"

Mai mulți specialiști au vorbit în cadrul emisiunii "Controversat" de la Realitatea Plus despre scandalul iscat de acuzația de dopaj ce o vizează pe Simona Halep.

Gabriela Andreiașu, directorul Agenției Naționale Anti-Doping, a declarat că roxadustatul are capacitatea de a crește hemoglobina în corp, iar asta înseamnă o oxigenare mai mare a organismului, deci, o rezistență sporită la efort.

"Medicamentul luat de Simona este inclus la hormoni și factori de creștere. Este o substanță care stimulează secreția de hormoni. Ca atare, se intensifică procesele metabolice și ajută sportivii în susținerea efortului. Are efect energizant, însă nu toți sportivii beneficiază de efectele acestei substanțe. De exemplu, la box, haltere sau judo nu are efecte, dar totuși oferă rezistență la efort. Nu pot să spun că Simona a luat în scop de dopaj acest medicament, noi am primit informații de la Consiliul Internațional Antidoping, dar e strict confidențial", a declarat Gabriela Andreiașu.

Pompiliu Popescu, fostul medic al naționalei de fotbal, este ferm convins că medicamentul respectiv nu a fost administrat din greșeală.

"Din greșeală nu poate fi administrată această substanță. Această substanța nu se poate administra accidental, ci în mod voit, pentru că e un medicament care sporește hemoglobina în corp, deci oxigenează mușchii. Că a fost introdusă de cei din staff sau altcineva, asta e. Nu se pot face terapii cu ea. Acest medicament este administrat pentru boli de cancer, leucemii și boli renale, atunci când globulele roșii scad, iar aportul de oxigen în sânge nu este suficient.

El e un medicament. Pentru singurul fapt că ajungi la el și faci tratament, trebuie să soliciți o excepție terapeutică. E nevoie să completezi un formular cu cel puțin 21 de zile înainte de începerea unei competiții. Totuși, trebuie spus că nu este un supliment alimentar, ci este vorba de a câștiga potență fizică pentru sportivul respectiv. Există posibilitatea ca altcineva să fi ajuns să o dopeze pe Simona, dacă ea spune că nu știe ce și când a luat", a spus medicul Pompiliu Popescu.

În schimb, Ilie Năstase susține că există posibilitatea ca medicul care i-a administrat Simonei Halep acel medicamentul să nu fi știut că substanța este interzisă.

"Ea spune că nu știe că a luat și ce anume a luat. Așteptăm să vedem ce s-a întâmplat concret. Cred că a fost o greșeală a medicului din staff. Ea a fost accidentată foarte des, i s-au dat o grămadă de medicamente", a declarat Ilie Năstase. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News